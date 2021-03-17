«Обыкновенное чудо». В Рубцовске с успехом прошел благотворительный спектакль

Рубцовский благотворительный фонд «Развитие» в 17-й раз представил на суд публики постановку. Премьера «Обыкновенного чуда» по мотивам пьесы Евгения Шварца прошла на ура. И не только потому, что роль Трактирщика исполнил приглашенный актер театра и кино, режиссер Николай Ковбас. Он, отметим, до генерального прогона спектакля успел дать мастер-класс для самодеятельных артистов.

Николай Ковбас Фото: Владимир Крутов

Идея – интересная, вложения – минимальные, возможности – безграничные. Это все о постановке и ее создателях. Изначально инициатива исходила от директора фонда «Развитие» Татьяны Буканович. И вот уже несколько лет к ней за опытом приезжают коллеги из благотворительных организаций со всей страны.

Подготовка спектакля, который был поставлен на средства Фонда президентских грантов в рамках проекта «Благотворительность – образ жизни» длилась всего два месяца. Но за это время непрофессиональные актеры (депутаты, предприниматели, общественники и чиновники) вжились в свои роли, да так, что им хочется верить. Но даже не это самое главное. Цель проекта – популяризация в городском обществе благотворительной деятельности и у фонда это прекрасно получается.

Татьяна Буканович Фото: Виктор Крутов

За несколько лет он успешно реализовал десятки проектов. Так, благодаря гранту, автономная социально ориентированная некоммерческая организация «Лучик» смогла воплотить в жизнь свой проект «Солнечные ЛогоРитмы». Идея принадлежит Юлии Лобановой. Она сама является мамой девочки с синдромом Дауна и уже столкнулась с тем, что для реабилитации особенных детей не так много возможностей, а те, что есть – в большинстве своем платные. Она же работает с такими малышами совершенно бесплатно и при этом дает гарантию, что эффект от занятий будет и, как показывает практика – так и есть.

«ЛогоРитмика», именно в том виде, в каком мы ее пытаемся реализовать в нашем проекте – это понятые и доступные для наших детей вещи из музыки и логопедии. Мы их синтезируем и применяем в работе. Поэтому у абсолютно каждого ребенка есть свой шажок в улучшение его состояния. К примеру, буквально на днях моя дочь, которая также занимается в группе, выдала полностью целую песню с припевом и куплетами. Да, у нее пока есть сложности с проговариванием, но она запомнила все слова и все движения – это ее личный прогресс», – говорит Юлия.

Еще один ребенок, который раньше испытывал страх перед любой новой деятельностью, теперь спокойно слушает музыку и даже сам может подойти и ударить по глюкофону или на клавишу синтезатора.

Юлия Лобанова уверена, что через какое-то время он начнет повторять движения и подражать звукам. То есть прогресс обязательно будет у всех, но у каждого свой.

Юлия Лобанова Фото: Виктор Крутов

В случае с «Лучиком» размер гранта составил 60 тысяч рублей. На эти средства организация закупила синтезатор, стойку для него, глюкофон и маракасы.

Другой опыт человеческой поддержки и сплоченности продемонстрировали авторы проекта «Спорт без границ». Это продолжение проекта «Развитие соседских сообществ». Так, на территории спортшколы «Юбилейный» появилась площадка с уличными тренажерами. Они были куплены на средства гранта (34 тысячи рублей), а вот с установкой помогали жители близлежащего района. Востребованность оказалась запредельной, а благодаря освещению, люди стали приходить на турники даже ночью. Так что теперь инициативная группа намерена развиваться и расширяться.

И таких примеров, когда все вместе работают над одним благим делом – много.

Семен Аничкин