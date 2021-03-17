Алтайские власти рассказали, какие культурные объекты модернизируют в 2021 году на 148 млн рублей

В 2021 году в Алтайском крае на модернизацию объектов культуры направят 148 млн рублей по нацпроекту «Культура». Этот объем инвестиций в полтора раза больше, чем в 2020-м, рассказала в ходе пресс-конференции 17 марта министр культуры региона Елена Безрукова.

Часть денег пойдет на модернизацию трех домов культуры, которые находятся в Завьяловском, Заринском (село Новомоношкино) и Топчихинском районах.

«В Завьяловском районе работы уже идут полным ходом. В Топчихе и Новомоношкино уже зашел подрядчик. Поэтому на разных стадиях, но работы ведутся», – рассказала Безрукова.

Впервые в нацпроекте участвуют детские школы искусств. В этом году на федеральные деньги отремонтируют учреждения в Завьялово, Романово и Смоленском районе. Они ищут подрядчика, которые выполнят работы. В министерстве надеются, что в ближайшее время такие компании появятся, и работы начнутся.

Кроме того, в Славгороде в 2021 году создадут модельную библиотеку. А еще в трех городах – Бийске, Алейске и Славгороде – откроют виртуальные концертные залы.