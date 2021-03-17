Еще 12 человек умерло от коронавируса в Алтайском крае за прошедшие сутки

За минувший день в Алтайском крае от ковида умерло 12 коронавирусных больных, передает оперштаб региона. За сутки инфекцией заразилось 117 жителей края, столько же выздоровело.
Всего с начала пандемии коронавирусом болело более 45,6 тысяч человек. Более 40,7 тысяч заразившихся справились с ковидом, а 2,5 тысяч пациентов умерли, из них 1,6 тысяч – именно от вируса.
Сейчас в инфекционных госпиталях лежат 1,3 тысячи человек с коронавирусом и 436 пациентов с пневмонией. Тяжело болезнь протекает у 317 заразившихся, из них 101 подключен к аппаратам ИВЛ. Сейчас в крае остается 550 резервных коек.
На дому лечатся 26 «бессимптомников» и 372 человека с пневмонией.
вот такое, как не подхватить короновирус находясь на стационарном лечении?? если вам повезет то вас минет эта зараза, так уже трое наших родственников подхватили короновирус в стационаре , печально, что такое происходит. хочется спрсить росздравнадзор где мероприятия обеспечивающие контроль за эпид обстановкой в больницах.