Еще 12 человек умерло от коронавируса в Алтайском крае за прошедшие сутки

За минувший день в Алтайском крае от ковида умерло 12 коронавирусных больных, передает оперштаб региона. За сутки инфекцией заразилось 117 жителей края, столько же выздоровело.

Министр Попов объяснил, почему не все семьи погибших от ковида врачей получили страховку Новости 10.03.2021 12:55

Всего с начала пандемии коронавирусом болело более 45,6 тысяч человек. Более 40,7 тысяч заразившихся справились с ковидом, а 2,5 тысяч пациентов умерли, из них 1,6 тысяч – именно от вируса.

Сейчас в инфекционных госпиталях лежат 1,3 тысячи человек с коронавирусом и 436 пациентов с пневмонией. Тяжело болезнь протекает у 317 заразившихся, из них 101 подключен к аппаратам ИВЛ. Сейчас в крае остается 550 резервных коек.

На дому лечатся 26 «бессимптомников» и 372 человека с пневмонией.