О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

Еще 12 человек умерло от коронавируса в Алтайском крае за прошедшие сутки

Новости
1

За минувший день в Алтайском крае от ковида умерло 12 коронавирусных больных, передает оперштаб региона. За сутки инфекцией заразилось 117 жителей края, столько же выздоровело.

Дмитрий Попов

Министр Попов объяснил, почему не все семьи погибших от ковида врачей получили страховку

Новости

Всего с начала пандемии коронавирусом болело более 45,6 тысяч человек. Более 40,7 тысяч заразившихся справились с ковидом, а 2,5 тысяч пациентов умерли, из них 1,6 тысяч – именно от вируса.

Сейчас в инфекционных госпиталях лежат 1,3 тысячи человек с коронавирусом и 436 пациентов с пневмонией. Тяжело болезнь протекает у 317 заразившихся, из них 101 подключен к аппаратам ИВЛ. Сейчас в крае остается 550 резервных коек.

На дому лечатся 26 «бессимптомников» и 372 человека с пневмонией.  

Автор: Политсиб.ру

Фото: pexels.com

#коронавирус #Новости Барнаул #новости Алтайский край
﻿
﻿
Комментарии (1)

1000

нас туда не зовут

вот такое, как не подхватить короновирус находясь на стационарном лечении?? если вам повезет то вас минет эта зараза, так уже трое наших родственников подхватили короновирус в стационаре , печально, что такое происходит. хочется спрсить росздравнадзор где мероприятия обеспечивающие контроль за эпид обстановкой в больницах.

Ответить