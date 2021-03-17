«Большая стройка» алтайского театра кукол «Сказка» наконец завершена. Власти показали, как он выглядит изнутри

В театре кукол «Сказка» наконец-то завершили все основные работы. Об этом во время пресс-конференции 17 марта рассказала министр культуры региона Елена Безрукова.

«Строители говорили, что завершат работы приблизительно к 20-21 марта. И свои строительные обещания выполнили. Потому что на данный момент все основные работы в театре окончены. Рабочие расставляют мебель по гримеркам и развешивают зеркала – то есть доделываются небольшие штрихи», – прокомментировала Безрукова.

Сейчас объект проходит стадию документально-технической приемки. Как отметила министр, это важная процедура, так как сегодня довольно высокое требование к строительным объектам.

«Все эти процессы идут своим чередом. И как только будет выдано соответствующее разрешение, будем рады принять наших зрителей. Мы к этому готовимся, стремимся и ждем, когда все завершится», – добавила Безрукова

При этом точной даты, когда театр кукол распахнет свои двери для горожан, министр не назвала.

Ранее в правительстве Алтайского края заявляли, что заново отстроенный театр кукол «Сказка» откроется весной 2021 года, после того, как завершится внутренняя отделка.

Напомним, сроки сдачи здания театра несколько раз сдвигались. Его снесли еще в 2017 году, достроить должны были в 2019-м. Однако планы изменились и сроки сдвинули на конец 2020-го. Но из-за пандемии дедлайн снова скорректировали и перенесли уже на весну 2021 года.