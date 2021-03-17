Барнаульский Речной вокзал начали готовить к строительству высоток

Власти Барнаула начали подготовку проекта межевания территории на месте Речного вокзала. Об этом сообщает Алтайский портал недвижимости со ссылкой на постановление главы города Вячеслава Франка. Межевание пройдет на площади 60 тыс. кв. метров или 6 га земли.
В документе указано, что будут размежеваны девять земельных участков. Основной из них на площади Баварина, 8 (там расположены администрация речвокзала, киоски и хозпомещения).
По данным ЕГРН, здесь можно разместить практически любое здание и сооружение, включая высотные жилые дома (от девяти этажей).
Напомним, развивать территорию Речного вокзала намерена компания крупного строителя Нодара Шонии. Ранее бизнесмен сообщал СМИ, что будущий комплекс может стать новой визитной карточкой города. При этом доступ к набережной не ограничат не будет. Напротив, инвестор намерен облагородить оставшийся участок.