Пандемийный 2020 год стал первым убыточным для «Курорта Белокуриха»

«Курорт Белокуриха» пережил первый убыточный год за свою историю. Из-за пандемии компания потеряла 153,2 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Белокуриха возобновила взимание «замороженного» курортного сбора. И уже получила с этого 1,7 млн рублей Новости 26.02.2021 9:15

Выручка компании в 2020 году сократилась в 1,5 раза и составила 1 млрд рублей. Себестоимость снизилась до 1,13 млрд рублей, то есть на 23%.

Если в 2019 году прибыль АО «Курорт Белокуриха» от продаж составила 83 млн рублей, то в 2020 году был убыток в 126,8 млн рублей. Из-за пандемии инвестиции сократились в 3,5 раза по сравнению с 2019 годом – до 33,4 млн рублей.

При этом в предыдущие годы компания работала с прибылью.

Напомним, что с 1 апреля по 8 июня 2020 года санаторно-курортный комплекс был закрыт. В целом по краю в 2020 году объем платных туристических услуг упал на более чем миллиард рублей. Средняя доходность санаториев не превысила 70%.

Отметим, что к АО «Курорт Белокуриха» относятся санатории «Белокуриха», «Катунь» и «Сибирь», местная поликлиника, оздоровительный центр «Водный мир», а также заведения общепита. «Курорт Белокуриха» также является и главным инвестором туркластера «Белокуриха Горная» (прежде «Белокуриха-2»).