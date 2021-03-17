Пандемийный 2020 год стал первым убыточным для «Курорта Белокуриха»

«Курорт Белокуриха» пережил первый убыточный год за свою историю. Из-за пандемии компания потеряла 153,2 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».
Выручка компании в 2020 году сократилась в 1,5 раза и составила 1 млрд рублей. Себестоимость снизилась до 1,13 млрд рублей, то есть на 23%.
Если в 2019 году прибыль АО «Курорт Белокуриха» от продаж составила 83 млн рублей, то в 2020 году был убыток в 126,8 млн рублей. Из-за пандемии инвестиции сократились в 3,5 раза по сравнению с 2019 годом – до 33,4 млн рублей.
При этом в предыдущие годы компания работала с прибылью.
Напомним, что с 1 апреля по 8 июня 2020 года санаторно-курортный комплекс был закрыт. В целом по краю в 2020 году объем платных туристических услуг упал на более чем миллиард рублей. Средняя доходность санаториев не превысила 70%.
Отметим, что к АО «Курорт Белокуриха» относятся санатории «Белокуриха», «Катунь» и «Сибирь», местная поликлиника, оздоровительный центр «Водный мир», а также заведения общепита. «Курорт Белокуриха» также является и главным инвестором туркластера «Белокуриха Горная» (прежде «Белокуриха-2»).
Весь пропитан вирусом, абсолютно весь, Осторов кипарисовый в океане есть, Осторов кипарисовый в океане есть, Весь пропитан вирусом, абсолютно весь. Там под кипарисами люди-дикари, С масками на лицах, с вирусом внутри, С масками на лицах, с вирусом внутри, Там под кипарисами люди-дикари. Что они ни делают вирус тут как тут, Видно, заклинания вирус не берут, Видно, заклинания вирус не берут, Что они ни делают вирус тут как тут. Вирус не выводится, намертво прирос, Плачут, Богу молятся, не жалея слёз, Плачут, Богу молятся, не жалея слёз, Вирус не выводится, намертво прирос. Вроде не больные и могли бы жить, Им бы пандемию взять и отменить, Им бы пандемию взять и отменить, Вроде не больные и могли бы жить. Как назло, на острове вводится надзор! Бунтарям без масок штрафы и позор! Дикарям без масок штрафы и позор! На проклятом острове вводится надзор! По такому случаю с ночи до зари Плачут невезучие люди-дикари И не знают, бедные, как им дальше быть: Вирусы - зловредные, все не истребить...
"Убыток компании от продаж в 2020 году достиг 126,8 млн рублей против 83 млн рублей ПРИБЫЛИ годом ранее", - пишет ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ