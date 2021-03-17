Кустарники, пешеходные дорожки, площадка для детей. Как будет выглядеть благоустроенная Мизюлинская роща Барнаула

Власти Барнаула нашли подрядчика, который благоустроит Мизюлинскую рощу по программе «Формирование современной городской среды города Барнаула» на 2018-2024 годы. Согласно сайту госзакупок, им станет ООО СК «Город».

На территории Мизюлинской рощи (площадка 11 га находится в границах улиц Антона Петрова, Попова, Энтузиастов и Солнечная поляна) появятся пешеходные дорожки и детская площадка. Здесь проведут освещение, установят скамейки и урны, высадят около 700 деревьев и кустарников.

Изначальная цена контракта была 61,7 млн рублей. Однако в ходе торгов она снизилась до 58,3 млн рублей.

Согласно графику работ, к устройству покрытия подрядчик приступит уже в мае. А вот полностью завершить работы по проекту должен не позднее 1 сентября 2021 года.

Помимо Мизюлинской рощи администрация Барнаула в 2021 году планирует благоустроить и аллею в поселке Южный. Она тоже победила во время голосования за проекты благоустройства по программе «Формирование современной городской среды города Барнаула» на 2018-2024 годы.

В этом году еще 100 млн рублей пойдет на благоустройство парка «Изумрудный». Здесь расширят сеть дорожек, закупят и установят малые архитектурные формы, восстановят пруд.

Также власти заинтересованы в возрождении парка «Юбилейный», но на него пока нет средств. Сейчас это общественное пространство в числе претендентов на объекты благоустройства в 2022 году. Если оно победит в голосовании, то его благоустроят по федеральной программе.