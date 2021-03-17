Премьер Мишустин дал 10 поручений правительству после поездки в Алтайский край. О деньгах в них все еще не говорится

Глава российского правительства Михаил Мишустин поставил перед федеральными министрами 10 задач по итогам поездки в Алтайский край, которая состоялась 2 марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

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Наказы, данные Мишустиным правительству, в основном относятся к образованию и промышленности, так как с представителями именно этих отраслей глава правительства встречался в Барнауле.

Теперь федеральные министерства должны будут исполнить следующие поручения премьер-министра:

1. Минпросвещения, минстрой и минфин России совместно с правительством Алтайского края должны создать в регионе новые места в школах до 20 мая 2021 года. Они также проработают вопрос строительства двух общеобразовательных учреждений в регионе.

2. Минпросвещения России вместе с краевым правительством будет внедрять в барнаульской школе №53, в которой побывал Мишустин, цифровую образовательную среду. Срок выполнения поручения – до 30 апреля 2021 года.

3. Минпросвещения России представит в федеральное правительство предложения по дополнительной поддержке учителей, переехавших на работу в села и малые города. Речь идет о программе «Земский учитель», которую Михаил Мишустин обещал продлить на встрече с барнаульскими педагогами. Срок исполнения поручения – 1 апреля 2021 года.

4. Минпросвещения России совместно с правительством Алтайского края проанализирует реальный уровень зарплаты педагогов. Задачу должны выполнить к 1 апреля 2021 года.

5. Минцифры вместе с минпросвещения России и региональным правительством подключат к интернету Большетихинскую и Чистоозерскую школы. Об этом премьер-министра просила учительница Юлия Скорых из села Большая Тихая Солонешенского района. Срок исполнения здесь самый длинный – до 1 сентября 2021 года.

6. Минпромторгу и минфину РФ до 15 апреля предстоит проработать методы поддержки производителей компонентов для автопрома.

7. Им же поручено до 15 апреля решить, можно ли увеличить объемы финансирования производителей сельскохозяйственной техники.

8. Минпромторг до 31 мая обязан проинформировать занимающиеся аддитивными технологиями (то есть 3D-печатью) предприятия о мерах господдержки и призвать их участвовать в разработки стратегии развития отрасли на 10 лет вперед.

9. Российские минпромторг и минфин до 31 мая рассмотрят вопрос о выделении дополнительных денег на возмещение финансовых потерь лизинговых организаций.

10. Минтранс России до 15 апреля 2021 года вместе с РЖД решит, возможно ли снизить финансовую нагрузку на производителей, которые перевозят на поездах опасные грузы.

Напомним, что Михаил Мишустин приезжал в Барнаул 2 марта 2021 года. Он встретился с губернатором Виктором Томенко, а также посетил завод прецизионных изделий и школу №53, где пообедал котлетой с гречкой и проинспектировал питание в барнаульских школах. Родительский контроль за столовыми настолько понравился премьер-министру, что он предложил использовать его во всех российских школах.

Кроме того, Томенко попросил Мишустина оказать Алтайскому краю дополнительную финансовую помощь (в частности, выделить 50 млрд рублей на расширение Чуйского тракта до четыре полос). Премьер эту идею поддержал, однако пока правительство денег региону на эти цели не дало. При этом поддержку уже получили другие субъекты СФО, где недавно побывал Мишустин, а именно республики Алтай и Тыва, а также Новосибирская и Кемеровская области.