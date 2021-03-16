Во время испытаний на теплосетях Барнаула обнаружили более 40 утечек

41 утечку теплоносителя на трубопроводах отопления и горячего водоснабжения нашли в Барнауле с 10 марта. Тогда начали испытания теплосетей с добавлением зеленого красителя «Уранин-А».

В жилых домах такое происшествие редкость, если только вы не пользуетесь сетевой водой сознательно. Она, кстати, для этого совсем не предназначена и должным образом не подготовлена.

За шесть дней испытаний больше всего жалоб поступило от жителей Ленинского района – 20, Октябрьский район – 10, Железнодорожный – 7, Индустриальный и Ленинский районы по две. После того, как в диспетчерскую службу поступает жалоба на «Тархун» из крана с горячей водой специалисты СГК проводят обследование оборудования дома, выдают предписание на устранение причин, рекомендации и проводят проверку после устранения замечаний.

На днях флуоресцентная зеленая горячая вода встревожила жителей поселка Научный городок.

Специалистами СГК была проведена проверка инженерного оборудования и качества горячей воды жилых домов № 14, 15, 17, 22 поселка.

При обследовании выявлено, что в водоразборных точках горячего водоснабжения жилых домов происходит перетекание теплоносителя из тепловой системы в систему ГВС. Выполнить проверку на плотность и отключить водоводяные подогреватели ГВС представители управляющей организации МУП «ДЕЗ №1» отказались из-за неисправности запорной арматуры.

Инженером Службы измерения, наладки и испытаний теплосетевого подразделения СГК в Барнауле было выдано предписание управляющей компании. Ее специалисты в кратчайший срок должны починить оборудование для приготовления горячей воды и потом еще раз проверить его на плотность.

Напомним, что «Уранин-А», вещество, которым окрашивают воду во время испытаний на плотность, безопасно для человека, а применение согласовано с Роспотребнадзором.

Если зеленая вода потечет из крана в квартире и для вас это станет неожиданностью, а не закономерным фактом того, что вы сознательно вместо правильной горячей воды используете сетевую, то нужно сообщить об этом в диспетчерскую службу теплосетевого подразделения СГК в Барнауле по телефону 8 (3852) 59-97-15. Испытания продлятся до 31 марта.