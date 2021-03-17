Власти Алтайского края рассказали, как внедряют маркировку товаров в регионе и приведет ли это к росту цен

К 2024 году система маркировки охватит все сферы промышленности. К этому периоду будут промаркированы все потребительские товары, которые изготавливают, продают и импортируют в Алтайском крае. О том, как внедряется эта система в регионе, рассказал начальник регионального управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков на онлайн-конференции 16 марта.

На сегодняшний день к единой системе маркировки «Честный знак» от Алтайского края подключено 2245 участников оборота легкой промышленности (с 1 января 2021 года маркировка для товаров стала обязательной). Рынок приспосабливается к новым условиям, однако испытывает технические сложности.

«Они связаны с приобретением необходимого оборудования и программного обеспечения, ведением электронного документооборота, эксплуатацией контрольно-кассовой техники на открытых площадках в условиях низких температур», – отметил Большаков.

Так как у предпринимателей осталось много одежды и текстиля, которые не были распроданы и промаркированы, правительство РФ решило продлить дедлайн для остатков до 1 мая 2021 года.

Внедрять маркировку начинают и в пищевой промышленности. Вскоре наносить специальные штрих-коды на товары будут на 46 краевых молокоперерабатывающих предприятиях. В государственной системе «Честный знак» зарегистрированы 38 из них.

С 20 января идет подготовительный этап, и появляется возможность добровольно маркировать, вводить в оборот и фиксировать продажу через кассы молочной продукции. Уже с 1 июня 2021 года маркировка будет обязательным требованием для мороженого и сыров, с 1 декабря 2021 – для всех молочных продуктов сроком годности менее 40 дней. А закончится процесс 1 декабря 2023 года.

Александр Большаков также отметил, что все расходы берут на себя производители. Операторы системы «Честный знак» уверены, что новая система не повлияет на цены. Экономический эффект от маркировки, по мнению властей, должен покрыть расходы бизнеса.

«Благодаря системе производитель будет четко знать, сколько он продает товаров и как работают логистические цепочки. Это позволит оптимизировать бизнес-процессы и снизить издержки. При самом консервативном сценарии после внедрения маркировки цены на товары могут снизиться до 10% за счет падения доли контрафакта на рынке и других позитивных эффектов», – пояснил Большаков.

Затраты каждого предприятия будут разными. Все будет зависеть от мощности производственных линий (за одну от 2 млн рублей). На крупных предприятиях от 10 до 15 производственных линий, а потому предприниматели могут заплатить 20-30 млн рублей.

За производство и продажу товара без маркировки будет штраф. От 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц, от 50 до 300 тысяч для ИП и ООО и от 2 до 4 тысяч для физлиц. За продажу немаркированного товара на более чем 1,5 млн рублей правоохранители смогут завести уголовное дело.