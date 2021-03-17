Названы два самых популярных у туристов места для зимнего отдыха в Алтайском крае

Курорт Белокуриха и озеро Лебединое стали наиболее востребованными местами отдыха Алтайского края в зимний сезон 2020-2021 года. К такому выводу пришли специалисты компании МТС, которые проанализировали данные мобильного трафика в этот период.

Прошедшей зимой отдых на горнолыжных курортах и базах отдыха Алтайского края оказался более востребован, чем в предыдущие годы. В основном туристы приезжали на отдых в Белокуриху, и понятно почему: здесь развиты направления активного отдыха, а также санаторно-курортного лечения и spa-услуг.

Так, самыми популярными среди любителей горных лыж и сноуборда оказались трассы «Катунь» и «Благодать», склон на горе «Церковка». А в ТОП популярных локаций для оздоровительного отдыха вошли санатории «Россия», «Сибирь» и «Алтай west». В целом объем интернет-трафика в Белокурихе увеличился на 30% по сравнению с прошлым зимним сезоном.

Лидером в рейтинге самых посещаемых озер региона стало незамерзающее Лебединое, где зимуют сотни лебедей-кликунов. Туристы ежедневно приезжают сюда, чтобы полюбоваться на грациозных белоснежных птиц, сделать фото на их фоне и поделиться им в соцсетях или мессенджерах.