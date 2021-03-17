Против вирусов. Где выгодно купить рециркулятор для обеззараживания воздуха?

Народная пословица гласит: марток – надевай семь парток. Обманчивая весенняя погода может с легкостью стать причиной простудных и вирусных заболеваний. Поэтому так важно, чтобы дома и на работе был чистый воздух.

«Алтайэнергосбыт» предлагает сохранять здоровье обеззараживая воздух от вирусов с помощью рециркулятора.

5 очевидных преимуществ таких приборов:

Эффективно очищают помещение от вирусов и микробов; Обеззараживание происходит внутри корпуса; Безвреден для людей и животных; Малое энергопотребление; Простое управление.

Приобрести рециркуляторы по привлекательной цене можно в офисах обслуживания АО «Алтайэнергосбыт» во всех городах и районах в Алтайском крае и Республике Алтай, а также в интернет-магазине компании.