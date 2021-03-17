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Против вирусов. Где выгодно купить рециркулятор для обеззараживания воздуха?

Новости компаний
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Народная пословица гласит: марток – надевай семь парток. Обманчивая весенняя погода может с легкостью стать причиной простудных и вирусных заболеваний. Поэтому так важно, чтобы дома и на работе был чистый воздух.

«Алтайэнергосбыт» предлагает сохранять здоровье обеззараживая воздух от вирусов с помощью рециркулятора.

5 очевидных преимуществ таких приборов:

  1. Эффективно очищают помещение от вирусов и микробов;
  2. Обеззараживание происходит внутри корпуса;
  3. Безвреден для людей и животных;
  4. Малое энергопотребление;
  5. Простое управление.

Приобрести рециркуляторы по привлекательной цене можно в офисах обслуживания АО «Алтайэнергосбыт» во всех городах и районах в Алтайском крае и Республике Алтай, а также в интернет-магазине компании.

Автор: Политсиб.ру

Фото: предоставлено компанией

#Новости Барнаула и Алтайского края #аналитические новости #аналитика
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