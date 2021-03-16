Алтайская учительница математики пойдет под суд за издевательства над школьницей

Прокуратура Косихинского района Алтайского края утвердила обвинительное заключение против 55-летней учительницы начальных классов районной школы. Ее обвиняют в жестоком обращении с несовершеннолетним. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в декабре 2020 года учительница математики на уроке взяла за волосы 10-летнюю четвероклассницу, вытащила ее из-за парты и отвела к доске.

«Противоправные действия в отношении ребенка наблюдали все ученики класса, присутствовавшие на занятии. Девочке причинена физическая боль и моральные страдания. О произошедшем ребенок рассказал своей маме, которая обратилась в правоохранительные органы», – сообщили в прокуратуре.

После проверки в комитет по образованию Косихинского района направили представление. Оно уже рассмотрено и удовлетворено. Директора школы привлекли к дисциплинарной ответственности.

Учителя обвиняют по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педработником образовательной организации, оказывающей социальные услуги, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). По статье женщина может получить штраф до 100 тысяч рублей, обязательные работы до 440 часов, либо до трех лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на пять лет.

Уголовное дело уже направлено судье Косихинского района Алтайского края.