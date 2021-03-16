Более 1,3 тысячи жителей Алтайского края получат новое жилье взамен аварийному

Новую квартиру в 2021 году получат более 1,3 тысячи жителей Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Рубцовска, Камня-на-Оби и Славгорода. Всего власти расселят более 24 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщает пресс-служба министроя Алтайского края.

На расселение аварийных домов из Фонда содействия реформированию ЖКХ и краевого бюджета выделят 776,5 млн рублей. Части жильцов отдадут выкупную стоимость их жилья, а некоторым предоставят благоустроенные квартиры.

«Общий объем финансирования мероприятий составит более 4 млрд рублей, средства будут направлены из федерального и консолидированного бюджета края», – поделился замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края Евгений Григоренко.

Напомним, что за 2019-2020 годы власти Алтайского края расселили почти две тысячи человек из более 800 аварийных квартир площадью 30 тысяч кв. метров. На это из федерального, краевого и местных бюджетов потратили более 600 млн рублей.

Напомним, что расселение проводят по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы. До сентября 2025 года власти должны снести 157 аварийных зданий, признанными таковыми до 1 января 2017 года, и расселить более 100 тысяч кв. м. аварийного жилья, где проживает 7,8 тысяч человек.