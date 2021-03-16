«Прилагаем всем усилия». Власти прокомментировали перебои с газом в Рубцовске

Администрация Рубцовска дала официальный комментарий в ответ на пост в сообществе «Инцидент Рубцовск», посвященный перебоям с подачей газа в многоквартирные дома города.

В исходном посте в сообществе одна из его участниц сообщила, что 12 марта около полудня газ закончился в многоквартирном доме № 60 по улице Светлова:

«В службе «04» первый раз сказали, что приедут, все проверят. На второй звонок сказали, что газа нет сегодня и не ждите».

Подобные сообщения были также от жильцов домов по адресам Красная, 62, и Карла Маркса, 233.

Власти назвали причиной перебоев отсутствие газа, причем не только в самом Рубцовске, но и в других муниципалитетах края.

«На сегодня закончился газ в пяти централизованных установках в Рубцовске. Администрация города совместно с «Алтайкрайгазсервис» прилагают все усилия для того, чтобы обеспечить горожан «голубым» топливом», – заверили власти по итогам совещания с газоснабжающей компанией, которое прошло 15 март.

При этом точная дата возобновления подачи топлива не называется. Первые поставки газа в Рубцовск ожидаются не раньше 16 марта.