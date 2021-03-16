Глава российского правительства Михаил Мишустин привел в пример организацию питания в барнаульских школах. Он похвалил родительский контроль над столовыми в краевой столице на оперативном совещании в кабмине 15 марта.
«В барнаульской школе, где мы были, родители принимают участие в контроле за организацией питания. Я сам это видел. Это очень хороший опыт. Надо и в других школах активнее привлекать родителей к этой работе. Они лучше всех понимают, что нужно их детям и что будет им на пользу. Это, наверное, самый объективный и независимый контроль», – отметил Михаил Мишустин.
Кроме того, российский премьер-министр на совещании упомянул и о скандале с предполагаемыми отравлениями в 128 школе Барнаула, которая накануне снова открылась для учеников. Мишустин отметил, что случаи отравления не подтвердились, а в ситуации разобрались руководители Роспотребнадзора и Минпросвещения.
Напомним, что премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Алтайский край 2 марта 2021 года. Качество питания он оценил в школе №53, где пообедал гречкой с котлетой.
Кроме учебного учреждения, Мишустин посетил алтайский завод прецизионных изделий и встретился с главой региона Виктором Томенко.
Сам Томенко не успел отведать обеда премьера
эх, жалко, что у нас медведя по улицам не водили, а то так же "я сам это видел"! Какой контроль-то родительский? Хоть бы этих самых родителей не смешили ни качеством питания, ни контролем!!!