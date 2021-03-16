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Как в Барнауле. Премьер Мишустин предложил привлекать родителей к контролю школьного питания

Новости
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Глава российского правительства Михаил Мишустин привел в пример организацию питания в барнаульских школах. Он похвалил родительский контроль над столовыми в краевой столице на оперативном совещании в кабмине 15 марта.

«В барнаульской школе, где мы были, родители принимают участие в контроле за организацией питания. Я сам это видел. Это очень хороший опыт. Надо и в других школах активнее привлекать родителей к этой работе. Они лучше всех понимают, что нужно их детям и что будет им на пользу. Это, наверное, самый объективный и независимый контроль», – отметил Михаил Мишустин.

Кроме того, российский премьер-министр на совещании упомянул и о скандале с предполагаемыми отравлениями в 128 школе Барнаула, которая накануне снова открылась для учеников. Мишустин отметил, что случаи отравления не подтвердились, а в ситуации разобрались руководители Роспотребнадзора и Минпросвещения.

Напомним, что премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Алтайский край 2 марта 2021 года. Качество питания он оценил в школе №53, где пообедал гречкой с котлетой.

Кроме учебного учреждения, Мишустин посетил алтайский завод прецизионных изделий и встретился с главой региона Виктором Томенко.

Виктор Томенко

«Супчик из сайры». Губернатор Томенко прокомментировал меню в барнаульской школе во время визита Мишустина

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Сам Томенко не успел отведать обеда премьера

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Автор: Политсиб.ру

Фото: government.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

Ольга

эх, жалко, что у нас медведя по улицам не водили, а то так же "я сам это видел"! Какой контроль-то родительский? Хоть бы этих самых родителей не смешили ни качеством питания, ни контролем!!!

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