Как в Барнауле. Премьер Мишустин предложил привлекать родителей к контролю школьного питания

Глава российского правительства Михаил Мишустин привел в пример организацию питания в барнаульских школах. Он похвалил родительский контроль над столовыми в краевой столице на оперативном совещании в кабмине 15 марта.

«В барнаульской школе, где мы были, родители принимают участие в контроле за организацией питания. Я сам это видел. Это очень хороший опыт. Надо и в других школах активнее привлекать родителей к этой работе. Они лучше всех понимают, что нужно их детям и что будет им на пользу. Это, наверное, самый объективный и независимый контроль», – отметил Михаил Мишустин.

Кроме того, российский премьер-министр на совещании упомянул и о скандале с предполагаемыми отравлениями в 128 школе Барнаула, которая накануне снова открылась для учеников. Мишустин отметил, что случаи отравления не подтвердились, а в ситуации разобрались руководители Роспотребнадзора и Минпросвещения.

Напомним, что премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Алтайский край 2 марта 2021 года. Качество питания он оценил в школе №53, где пообедал гречкой с котлетой.

Кроме учебного учреждения, Мишустин посетил алтайский завод прецизионных изделий и встретился с главой региона Виктором Томенко.