Предпринимателей из Барнаула и Новокузнецка обвинили в даче взятки алтайскому министру здравоохранения

Следователи Республики Алтай предъявили обвинения двум бизнесменам за взятку главе регионального минздрава Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Уголовное дело о коррупции завели на алтайского министра здравоохранения и его помощника Новости 10.03.2021 17:48

По версии следствия, 65-летний генеральный директор одной из коммерческих организаций Барнаула с июля по декабрь 2020 года дал министру и его помощнику не менее 2,6 млн рублей.

За эти деньги министр обязался осуществлять покровительство фирме в электронных аукционах на поставку медицинского оборудования, согласовывать документы и обеспечивать их беспрепятственное принятие и оплату. Теперь его обвиняют по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, совершенная в особо крупном размере).

Еще одного бизнесмена, 39-летнего жителя Новокузнецка, будут судить по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, совершенная в крупном размере).

С марта по декабрь 2020 года предприниматель передал министру здравоохранения и его помощнику 620 тысяч рублей, за которые чиновник должен был заключать госконтракты с подконтрольным ему юрлицом на поставку средств индивидуальной защиты, а также подписывать акты приемки работ.

Напомним, что министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова задержали 10 марта. Против чиновника и его помощника возбудили уголовное дело (по п. п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и двух правонарушениях по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки, совершенное организованной группой в особо крупном размере»). Их отправили в СИЗО.

Министр и его помощник получили от представителей трех организаций 4,6 млн рублей за покровительство на аукционах по поставке медицинского оборудования и заключение госконтрактов.

Кроме того, с июля 2020 по февраль 2021 года обвиняемые получили взятки на 13 млн рублей от представителей двух компаний из Новосибирской области за все то же заключение госконтрактов на поставку средств индивидуальной защиты.