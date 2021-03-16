Менее 10 умерших за сутки. В Алтайском крае начала падать смертность от коронавируса

COVID-19 унес жизни девяти жителей Алтайского края за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб. Ниже 10 смертей за день этот показатель коронавирусной статистики в регионе не опускался уже очень давно.

Ежесуточная выявляемость коронавируса продолжает снижаться в Алтайском крае Новости 15.03.2021 11:37

Всего в регионе от ковида умерло уже более 2,5 тысяч заболевших, 1,6 тысяч жителей края скончалось именно от коронавируса. Справились с заболеванием 40,6 тысяч человек, в том числе 118 – за последние 24 часа. Всего инфекцией заразилось 45,5 тысяч жителей края, из них 115 – за минувшие сутки.

Сейчас в ковидных госпиталях лечится 1,3 тысячи человек с коронавирусом и 461 пациент с пневмонией. Тяжело переносит инфекцию 321 заразившийся, из них 106 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего минздрав региона развернул в крае 2,3 тысячи коек, из них 523 остаются резервными.

На дому с болезнью борются 26 бессимптомных вирусоносителей и 352 пациента с пневмонией. Всего на коронавирус в крае обследовано 1,2 млн человек.

И по данным на 16 марта уже более 43 тысяч жителей края полностью привились вакциной «Гам-Ковид-Вак». Первую дозу из двух поставили 30,8 тысяч человек.