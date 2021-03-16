Алтайские депутаты хотят запретить школьникам «энергетики» и зажигалки

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС) планируют запретить продажу жителям региона до 18 лет зажигалок и энергетических напитков. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на сессии 25 марта.

Проект закона «О мерах по защите здоровья несовершеннолетних в сфере розничной продажи некоторых товаров на территории Алтайского края», запрещает продажу несовершеннолетним:

безалкогольных тонизирующих напитков, то есть «энергетиков»,

«товаров, содержащих сжиженный и углеводородный газ», то есть зажигалок и заправочных баллонов.

Авторы законопроекта (комитет АКЗС по здравоохранению) объясняют необходимость запретов тем, что тонизирующие напитки наносят вред здоровью. В основе таких напитков, как правило, кофеин синтетического происхождения. Обычно в одной баночке его около от 150 до 320 мг/л, то есть суточная доза. А подростки могут выпивать и больше одной порции.

«Это может привести к негативному влиянию на здоровье детей, подростков, беременных и кормящих женщин, лиц, страдающих хроническими заболеваниями нервной, сердечно-сосудистой систем, гипертонической болезнью и другими заболеваниями», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Подросткам такая привычка грозит привыканием, нарушением поведения, сна, сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами со зрением. Медики заявляют, что зависимость от «энергетиков» ничем не отличается от алкогольной или наркотической.

А зажигалки и другие содержащие газ предметы используются в «различных видах токсикомании» – так называемом «сниффинге» (вдыхание газа). Причем купить их может любой желающий, даже ребенок.

«Пропан, бутан, изобутан при вдыхании способны вызвать аритмию, в том числе остановку сердца. Даже однократное вдыхание токсичного газа может привести к смерти от удушья, паралича дыхательного центра, токсического отека головного мозга, отека легких», – говорят авторы запрета.

Краевые депутаты приняли закон, запрещающий розничную продажу снюсов несовершеннолетним Новости 30.01.2020 12:15

По данным Следственного комитета, в Алтайском крае в 2018-2020 годах было зафиксировано шесть смертей подростков в результате отравление бытовым газом.

Аналогичные законы были недавно приняты и в других регионах страны. Так, например, в декабре прошлого года запрет на продажу зажигалок был введен в Тюмени, где жертвами «сниффинга» за 2017-2020 годы стали восемь подростков.

Напомним, в 2020 году депутаты АКЗС приняли законопроект о запрете розничной продажи несовершеннолетним так называемых «снюсов» – смесей, аналогичных жевательному табаку. Кроме того, в Алтайском крае полностью запрещена продажа несовершеннолетним «вейпов» и электронных сигарет.