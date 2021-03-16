Алтайский бизнесмен попался на взятке в 44 млн рублей

Следком Республики Алтай завершил расследование уголовного дела о даче бывшим руководителем строительной компании взятки должностному лицу. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

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По информации следователей, 55-летний бывший генеральный директор ООО «Горно-Алтайская строительная компания» с октября 2012-го по апрель 2014 года передал бывшему гендиректору ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай» несколько взяток на общую сумму 41 млн рублей, а также два автомобиля, которые вместе стоили 2,7 млн рублей.

За вознаграждение обвиняемый обязался не расторгать договоры на сумму более 300 млн рублей на строительство многоэтажки в селе Майма.

Руководителя строительной компании поймали и предъявили обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, совершенная в особо крупном размере). Уголовное дело против него с обвинительным заключением направлено прокурору.

Должностное лицо, получившее деньги и машины, умерло, поэтому дело против него по ч. 6 ст. 290 УК РФ прекращено.