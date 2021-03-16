Эксперты рассказали о способах оплаты в будущем

Во всем мире из-за пандемии, связанной с коронавирусной инфекцией, еще больший толчок получило развитие многочисленных цифровых технологий, в том числе создание государственных электронных валют и совершенствование технологий биоэквайринга.

Как же мировое сообщество будет расплачиваться через несколько десятков лет, а возможно и раньше? Об этом рассказал в интервью «Ленте.ру» Игорь Голдовский, возглавляющий отдел инноваций Национальной системы платежных карт. По его словам, высока вероятность развития технологий в следующих направлениях: оплата товаров и услуг «лицом» или с помощью «умных» вещей, унифицированная идентификация пользователя и создание цифровых валют.

Биометрия

Ее суть сводится к тому, что, однажды записав свой голос, сняв отпечатки пальцев или сдав фото лица, человек сможет обслуживаться в любом кредитном учреждении без обязательного присутствия. Фактически эта процедура призвана максимально упростить проверку документов. И хотя уже сегодня многие МФО, представленные на сайте Микрозайм.ру, стремятся максимально облегчить процесс получения достоверных сведений о потенциальном клиенте, в будущем это действие станет еще быстрее и легче.

Биоэквайринг

Это более «продвинутая» версия классической биометрии. После несложной процедуры идентификации личности пользователь получает возможность по оставленному номеру карты расплачиваться за любые товары и услуги, в том числе за проезд в общественном транспорте. Развитие таких технологий может заставить население планеты напрочь забыть о привычных человечеству смартфонах, пластиковых картах и других аналогичных устройствах. Например, согласно оценкам Juniper Research, уже к 2024 году в мире число биометрических платежей приблизится к 2,5 трлн долларов.

Цифровые валюты

Хотя электронные кошельки для многих стали удобным и даже необходимым девайсом, человечество готово пойти дальше в плане совершенствования цифровых валют. Предполагается, что созданием таких «денег» займутся банковские организации, которые должны будут выпустить продукт, идентичный по своим функциям нынешним «бумажным» банкнотам.

«Умные» вещи

Не за горами рост популярности оплаты с помощью современных гаджетов, которые достаточно поднести к терминалу. Это фитнес-браслеты и другие изделия, позволяющие провести финансовые операции.