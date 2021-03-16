Эксперты рассказали о способах оплаты в будущем

Во всем мире из-за пандемии, связанной с коронавирусной инфекцией, еще больший толчок получило развитие многочисленных цифровых технологий, в том числе создание государственных электронных валют и совершенствование технологий биоэквайринга.
Как же мировое сообщество будет расплачиваться через несколько десятков лет, а возможно и раньше? Об этом рассказал в интервью «Ленте.ру» Игорь Голдовский, возглавляющий отдел инноваций Национальной системы платежных карт. По его словам, высока вероятность развития технологий в следующих направлениях: оплата товаров и услуг «лицом» или с помощью «умных» вещей, унифицированная идентификация пользователя и создание цифровых валют.
Ее суть сводится к тому, что, однажды записав свой голос, сняв отпечатки пальцев или сдав фото лица, человек сможет обслуживаться в любом кредитном учреждении без обязательного присутствия. Фактически эта процедура призвана максимально упростить проверку документов. И хотя уже сегодня многие МФО, представленные на сайте Микрозайм.ру, стремятся максимально облегчить процесс получения достоверных сведений о потенциальном клиенте, в будущем это действие станет еще быстрее и легче.
Это более «продвинутая» версия классической биометрии. После несложной процедуры идентификации личности пользователь получает возможность по оставленному номеру карты расплачиваться за любые товары и услуги, в том числе за проезд в общественном транспорте. Развитие таких технологий может заставить население планеты напрочь забыть о привычных человечеству смартфонах, пластиковых картах и других аналогичных устройствах. Например, согласно оценкам Juniper Research, уже к 2024 году в мире число биометрических платежей приблизится к 2,5 трлн долларов.
Хотя электронные кошельки для многих стали удобным и даже необходимым девайсом, человечество готово пойти дальше в плане совершенствования цифровых валют. Предполагается, что созданием таких «денег» займутся банковские организации, которые должны будут выпустить продукт, идентичный по своим функциям нынешним «бумажным» банкнотам.
Не за горами рост популярности оплаты с помощью современных гаджетов, которые достаточно поднести к терминалу. Это фитнес-браслеты и другие изделия, позволяющие провести финансовые операции.