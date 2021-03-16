Алтайский край стал единственным сибирским регионом, не получившим денежную помощь от Мишустина

Правительство России выделило деньги из резервного фонда четырем сибирским регионам. В список попали республики Алтай и Тыва, Новосибирская и Кемеровская области. То есть все регионы, где недавно побывал Мишустин, кроме Алтайского края. Решение было принято на заседании правительства 11 марта.

Всего в помощь сибирским регионам из столицы направили более 1 млрд рублей. Республика Алтай получит 254 млн рублей на завершение строительства очистных сооружений около Телецкого озера.

«Глава государства неоднократно говорил, что необходимо принять меры по его сохранению. И для этого важно создать там новую инфраструктуру. Сроки строительства уже сдвигались. Рассчитываем, что в этот раз все работы будут идти по графику. Глава Республики Алтай заверил, что возьмет эти мероприятия под личный контроль», – отметил Михаил Мишустин.

«Супчик из сайры». Губернатор Томенко прокомментировал меню в барнаульской школе во время визита Мишустина Новости 05.03.2021 11:26

Тем самым, премьер-министр выполнил обещание, данное главе Горного Алтая Олегу Хорохордину.

Туве выделили деньги на строительство школы, завершение двух детских садов и помощь республиканской больнице. В Новосибирске правительство поддержало исследования в области терапии рака, а Кемеровской области дали средства на погашение долгов перед работниками шахты «Алексиевская» и на реализацию программы социально-экономического развития.

Что касается Алтайского края, то финансовую помощь региону могут направить позже.

Напомним, что премьер-министр России Михаил Мишустин приезжал в Барнаул с официальным визитом 2 марта 2021 года. Он посетил школу №53, Алтайский завод прецизионных изделий и встретился с главой региона Виктором Томенко.

Алтайский губернатор попросил Михаила Мишустина выделить средства на расширение Чуйского тракта до четыре полос. На это нужно 50 млрд рублей. Кроме того, Томенко обратился к премьеру с просьбой реконструировать взлетно-посадочную полосу барнаульского аэропорта. Здесь региону требуется 10 млрд рублей.

Еще 3,5 – 4 млрд рублей нужно на строительство отдельного хирургического корпуса для краевого онкодиспансера. И 500 млн рублей Томенко попросил Мишустина дать на строительство дамбы в Краснощековском районе, которая позволит защитить от паводка 1,5 тысяч человек и имущество на 1 млрд рублей.

Кроме того, в начала марта 2021 года правительство России направило в Алтайский край 1,4 млрд рублей. Сумма регионального дорожного фонда увеличилась с 11,9 млрд рублей до 13,3 млрд.