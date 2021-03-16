Количество миллиардеров в Алтайском крае выросло в два раза

За 2019-2020 годы число алтайских миллиардеров увеличилось. Доход от 1 млрд задекларировали семь человек, что выше показателя 2018 года в два раза. Об этом в интервью «Алтапрессу» рассказал руководитель регионального управления налоговой службы Юрий Куриленко.

18 «черных кредиторов» обнаружили в Алтайском крае в 2020 году Новости 15.03.2021 13:12

Алтайские миллионеры и миллиардеры зарабатывают на оптовой торговле продуктами, производстве сыра, переработке и консервировании рыбы.

Количество тех, чей доход от продажи недвижимого имущества составил от 1 до 10 млн рублей, тоже растет, но медленно. Однако итоги 2020 года еще неокончательные, их можно будет увидеть только в феврале 2022 года, когда декларирование закончится.

Куриленко отметил, что последствия пандемии ударили по экономики Алтайского края меньше, чем по другим регионам. Причины тому – отраслевая специфика края и поддержка пострадавших отраслей экономики со стороны как российского правительства, так и регионального.

Значительного спада налоговых поступлений от отраслей, признанных российским правительством пострадавшими, не произошло. В 2020 году в региональный бюджет поступило на 4% (на 100 млн) налогов меньше, чем в прошлом году.

А взносы в страховые фонды выросли.

«Поступления страховых взносов за 2020 год увеличились на 400 млн рублей. Динамика взносов, «очищенная» от влияния мер поддержки бизнеса, почти 105%. Она вполне соответствует темпу роста фонда начисленной зарплаты», – пояснил Куриленко.

Напомним, как ранее сообщал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, в 2020 году средний размер заработной платы в регионе вырос на 7,2% и составил почти 30 тысяч рублей.