Губернатор Хорохордин пообещал разрешить конфликт в детском саду в Горно-Алтайске

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин пообещал разобраться в ситуации в детском саду №14 в Горно-Алтайске. Воспитатели учреждения записали видеообращение, где пожаловались на давление от заместителя заведующей детсада. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Олег Хорохордин спросил у и.о. главы администрации Горно-Алтайска Юлии Мягковой о ситуации в дошкольном учреждении. Чиновница заявила о том, что управление образования вместе с прокуратурой Горно-Алтайска начали свою проверку.

Олег Хорохордин призвал провести эту работу оперативно.

«Данная ситуация не должна влиять на отношения в коллективе, который занимается воспитанием и обучением детей. Руководству города необходимо оперативно выехать на место и прояснить ситуацию», – сказал Олег Хорохордин.

Отметим, что воспитатели детского сада №14 Горно-Алтайска в обращении к Хорохордину пожаловались на моральное давление со стороны заместителя по воспитательной работе, которая унижает их и «постоянно проводит проверки». При отсутствии реакции властей воспитатели обещали объявить забастовку.