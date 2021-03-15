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Бийских справедливороссов возглавит Олег Гузеев

Новости
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Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду» определило кандидата на пост главы местного отделения в Бийске. Им стал Олег Гузеев, сообщили в пресс-службе партии.

Решение было принято на заседании в понедельник, 15 марта.

«Члены Бюро Совета единогласно приняли решение рекомендовать к избранию на эту должность члена партии Олега Гузеева», – уточнили в партии.

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Окончательное решение будет принято на конференции по переизбранию руководящих органов 26 марта. Кроме главы будет избрана контрольная комиссия и совет местного отделения.

Олег Гузеев уже имеет опыт руководства отделением. Он был главой бийской СР до 2018 года. Также с июля 2018 года по октябрь 2020 года он занимал пост заместителя главы Бийска по вопросам энергетики, транспорта, ЖКХ и дорожного хозяйства.

Напомни, 12 марта 2021 года Елена Речкова написала заявление о выходе из партии. Для многих это стало неожиданностью, потому что в начале февраля она была переизбрана на новый срок. Руководство СР планировало отправить ее на выборы в Госдуму по Бийскому одномандатному округу.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Сергей Кулыгин/«Бийский рабочий»

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (2)

1000

Гость

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Людмила

Верно пишут кризис у срунов, совсем мозгов нет, нашли кого выбирать

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