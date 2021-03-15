Алтайский край улучшил позиции в рейтинге безработицы

Алтайский край занял 53 место в рейтинге по уровню безработицы за ноябрь 2020 – январь 2021 года. Год назад за аналогичный период регион был на 58 позиции. Рейтинг подготовили эксперты «РИА Новости».

Уровень безработицы в Сибири за год вырос в пять раз Новости 15.03.2021 12:41

Уровень безработицы в крае составил 6,5%. На поиск работы в регионе в последние три месяца жители края тратили в среднем 5,8 месяцев.

По Сибири лидером стал Красноярский край (25 место). Чуть лучше, чем в Алтайском крае, ситуация в Кемеровской области (51 место). Далее идут Новосибирская (58 место) область, Хакасия (66 место), Иркутская (67 место), Омская (71 место) и Томская области (74 позиция). Соседняя Республика Алтай оказалась в конце рейтинга безработицы, заняв в нем 80 место и уступив среди регионов СФО только Туве (83 место).

Самая позитивная ситуация с безработицей в Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Там уровень безработицы не превышает 3,3%.

Худшая ситуация сложилась в Туве уровень безработицы – 16,9%), Чечне (20,6%) и Ингушетии (31,6%).

В среднем уровень безработицы в России за ноябрь 2020 года – январь 2021 года вырос и составил 5,9%. Безработных стало больше в 78 российских регионах, их количество уменьшилось в шести субъектах РФ, а в Якутии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень безработицы остался прежним.