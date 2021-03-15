Мэрию Бийска наказали на 810 тысяч рублей за нечищеные дороги

Бийская мэрия получила серьезный штраф за плохую уборку снега на дорогах города. Об этом сообщает «Деловой Бийск».
Подрядчик «Приобское ДЭУ» не справляется с сугробами на улицах. Машины до сих застревают в снежных завалах. В администрацию города пришло много предписаний от ГИБДД, однако весомая часть из них не была выполнена. Поэтому на мэрию и был наложен серьезный штраф – 810 тысяч рублей.
«Данную сумму мы будем пробовать взыскать с подрядчика либо удержать ее в счет оплаты, чтобы из городского бюджета деньги на эти цели израсходованы не были», – рассказала исполняющая обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Ирина Скобкова.
Напомним, что в феврале бийская прокуратура вынесла представления главе города и руководителям подрядных организаций за плохое состояние дорог.
Также зимой в Бийске из-за снежных завалов на линию не выезжали автобусы и трамваи. Движение последних власти не смогли возобновить за неделю.
Электротранспорту до сих пор мешают снежные завалы
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