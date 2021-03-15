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Мэрию Бийска наказали на 810 тысяч рублей за нечищеные дороги

Новости
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Бийская мэрия получила серьезный штраф за плохую уборку снега на дорогах города. Об этом сообщает «Деловой Бийск».

Подрядчик «Приобское ДЭУ» не справляется с сугробами на улицах. Машины до сих застревают в снежных завалах. В администрацию города пришло много предписаний от ГИБДД, однако весомая часть из них не была выполнена. Поэтому на мэрию и был наложен серьезный штраф – 810 тысяч рублей.

«Данную сумму мы будем пробовать взыскать с подрядчика либо удержать ее в счет оплаты, чтобы из городского бюджета деньги на эти цели израсходованы не были», – рассказала исполняющая обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Ирина Скобкова.

Напомним, что в феврале бийская прокуратура вынесла представления главе города и руководителям подрядных организаций за плохое состояние дорог.

Также зимой в Бийске из-за снежных завалов на линию не выезжали автобусы и трамваи. Движение последних власти не смогли возобновить за неделю.

Бийский трамвай

Бийские власти за неделю не смогли запустить полноценное движение трамваев

Новости

Электротранспорту до сих пор мешают снежные завалы

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Автор: Политсиб.ру

Фото: onf.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

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