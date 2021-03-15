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В Алтайском крае стало больше преступлений. И снизилась раскрываемость

Новости
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Число зарегистрированных преступлений в Алтайском крае выросло на 5,3% в 2020 году. Если в 2019 году было зафиксировано более 37 тысяч несоблюдения закона, то в прошлом году в крае зарегистрировали более 39 тысяч правонарушений. Об этом сообщил «Толк» со ссылкой на региональный главк МВД.

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Стала ниже и раскрываемость преступлений. В 2019 году показатель составил 63,8%. В 2020 году правоохранителям удалось раскрыть только 57,1% нарушений закона. Это самый плохой показатель за последние годы.

При этом число некоторых видов преступлений уменьшилось. Например, умышленных убийств было 171, а стало 161, изнасилований – с 60 до 51. И, кстати, практически все умышленные убийства (95,5%) были раскрыты. А еще полиция пресекла более 3 тысяч случаев оборота наркотиков. Кстати, количество таких дел выросло за год на 41,1% – с 716 до чуть более тысячи.

За минувший год в общественных местах произошло меньше убийств, изнасилований и разбойных нападений, чем в 2019 году. Количество краж упало с более 1,9 тысяч случаев до около 1,7 тысяч, а грабежей – с 210 до 181 случая.

Самыми преступными в крае стали город Барнаул, а также Угловский, Смоленский, Михайловский, Волчихинский и Третьяковский районы.

Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

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