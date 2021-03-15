Барнаульская школа №128 снова открылась после скандала с заболевшими учащимися

Барнаульская школа №128 открылась после проверок Роспотребнадзора и других ведомств. Случаи отравления в учебном учреждении не подтвердились. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

На аппаратном совещании по этой теме было объявлено, что занятия теперь проходят в обычном режиме.

«Управлением Роспотребнадзора предварительно установлено, что ситуация не связана с пищевым отравлением, причиной симптомов является кишечная инфекцией предположительно вирусной этиологии», – отметил заместитель председателя правительства края Игорь Степаненко.

Министр образования и науки края Максим Костенко сообщил, что питание организовано и в первой, и во второй смене.

«Очень сожалеем, что из-за неподтвержденной информации была дестабилизирована работа школы и создалось напряжение в родительской общественности. Вместе с администрацией Барнаула ведем разъяснительную работу», – рассказал Костенко.

Напомним, что новости о массовом заболевании детей в 128 школе появились в СМИ 11 марта. По официальным данным, с 9 по 11 марта было зафиксировано 19 случаев обращения в больницы старшеклассников. Им ставили такие диагнозы, как функциональное расстройство желудочно-кишечного тракта, ОРВИ, гастроэнтерит и эпилепсия. Медкабинет в школе посетили 12 школьников, из них у двух было функциональное расстройство ЖКТ, а у 10 – ОРВИ. Одного учащегося школы госпитализировали в инфекционное отделение Горбольницы № 11 Барнаула.

Однако ТАСС сообщал о 144 школьниках, обращавшихся в больницу за неделю с симптомами отравления, расстройства ЖКТ, гастроэнтерита и ОРВИ. Эта информация не подтвердилась.

На 12 и 13 марта учебное учреждение закрыли для санитарной обработки.

Свою проверку в школе провели Роспотребнадзор, школа, комитет по образованию и вышеупомянутые надзорные ведомства. Кроме того, проконтролировать ситуацию в край приезжала и замминистра просвещения РФ Екатерина Толстикова. Она встретилась с Игорем Степаненко и Максимом Костенко и провела онлайн-встречу с родителями учеников.