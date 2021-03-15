Жительницу Алтайского края обвинили в истязании приемного ребенка

Бийские следователи предъявили обвинение жительнице одного из сел Советского района в истязании ребенка. Об этом сообщает пресс-служба алтайского следкома.

По версии следствия, с 2015 по 2020 год 53-летняя обвиняемая издевалась над мальчиком 2006 года рождения, которого взяла в опеку. В течение пяти лет она избивала и оскорбляла ребенка.

«Чтобы никто из окружающих не увидел побои, женщина не отпускала мальчика в школу, поэтому он периодически не посещал учебное заведение», – пояснили в следкоме.

Ребенка уже изъяли из семьи, ему оказывают психологическую помощь.

Также у следователей есть вопросы к органам опеки и попечительства района. Они, по мнению правоохранителей, плохо вели работу с семьей. Поэтому следователи возбудили дело о халатности в отношении должностных лиц. Расследование еще продолжается.