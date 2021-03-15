18 «черных кредиторов» обнаружили в Алтайском крае в 2020 году

Нелегальные финансовые организации выдавали потребительские займы жителям Алтайского края. В 2020 году в регионе обнаружили 18 таких компаний, сообщает пресс-служба краевого отделения Центробанка.

«Черные кредиторы» работали в офисах под видом ломбардов и микрофинансовых организаций. Материалы по ним переданы в правоохранительные и надзорные органы.

В Центробанке напомнили, что ставка по потребительским кредитам и займам, которые оформлены после 1 января 2020 года, не должна превышать 1% в день. Сумма платежей при возникновении просрочки по договорам на срок до года не может быть превышать размер долга более чем в 1,5 раза.

«Работа легальных кредиторов регулируется законами. Обращаясь к нелегальному кредитору, гражданин рискует значительно переплатить и столкнуться с незаконными и даже опасными методами взыскания долга», – пояснил заместитель управляющего барнаульского отделения Банка России Игорь Князев.

Кроме того, если компания работает легально, то информация о ней есть в справочниках и реестрах финансовых организаций.

Всего в 2020 году в Сибири выявили более 200 нелегальных кредиторов, а в России – более 1,5 тысяч.