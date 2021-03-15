Уровень безработицы в Сибири за год вырос в пять раз

За год число безработных в Сибирском федеральном округе увеличилось вдвое. Уровень безработицы вырос в пять раз. На учете сейчас стоит более 320 тысяч людей, не имеющих постоянного трудоустройства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Кроме того, реальные долги по зарплате перед сибиряками на начало 2021 года превысили 1,4 млрд рублей.

Проблемы безработицы и долгов по зарплате обсудили на совещании в Новосибирске с участием заместителя Генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина. Он поручил прокурорам регионов обеспечить надзор за исполнением нацпроектов, региональных адресных программ, направленных на снижение уровня безработицы, а также за расходованием бюджетных денег в области занятости.

«Прошу отойти от стандартных методов надзора, проанализировать свою работу, принять дополнительные меры в целях совершенствования надзорной деятельности, в том числе информационно-аналитической», – отметил Дмитрий Демешин.

В Алтайском крае, как недавно писал «Политсибру», с 1 марта 2020 года безработными стали 40,9 тысяч жителей Алтайского края. Этот показатель по сравнению с 2019 годом вырос почти в два раза.