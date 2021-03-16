Это еще не конец? Почему глава бийских эсеров Речкова вышла из партии

Руководитель бийского отделения до недавнего времени партии «Справедливая Россия», а теперь «Справедливая Россия – За правду» Елена Речкова 12 марта покинула пост и партию по собственному желанию. В беседе с корреспондентом «Политсибру» она пока отказалась комментировать причины такого поступка. Но дала кое-какие намеки на свою дальнейшую политическую карьеру.

«Я пока не стану ничего рассказывать о своем выходе из партии. Единственное, что могу сказать: сейчас я нахожусь в Москве и встречаюсь с Сергеем Мироновым (разговор состоялся вечером в понедельник, 15 марта – прим.ред.)», – заявила Речкова.

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Елена Речкова руководила бийскими эсерами с 2018 года. В региональном отделении заявляют, что не знают, почему она вышла из партии.

«Она достаточно ясно изъявила желание покинуть партию. И мы не можем насильно удерживать человека. Но причин столь радикального решения она не объяснила. Каких-то явных и очевидных предпосылок к тому не было», – прокомментировала секретарь Бюро совета регионального отделения Анна Коваленко.

По словам собеседницы, для Речковой были созданы все условия развития ее политической карьеры. 3 февраля 2021 года (чуть более чем за месяц до выхода) ее переизбрали руководителем бийского отделения.

Также в феврале лидер регионального отделения Александр Терентьев завил в интервью «Политсибру», что Елена Речкова, скорее всего, пойдет на выборы в Госдуму по Бийскому округу.

«Не было никаких барьеров для ее выдвижения. Не было никаких конфликтов», – подчеркнула Коваленко.

Впрочем, победа местного кандидата от оппозиции на таком уровне выборов в Алтайском крае маловероятна. Что же касается выборов в краевой парламент, то, вероятно, Речкова пошла бы Бийску по одномандатному округу и территориальной группе, но там для победы также требуется немало усилий. В проходной первой тройке списка партии «Справедливая Россия – За правду» ее появление сводилось к нулю.

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Кроме того, по данным источников «Политсибру», причиной ее разрыва с партией стал именно конфликт с руководством регионального отделения. Более того, в федеральном руководстве партии якобы были крайне удивлены и даже недовольны ее выходом. Инсайдеры сообщают, что Речкова в хороших отношениях с лидером партии Сергеем Мироновым. Настолько, что могла напрямую ему звонить и говорить то, что думает на самом деле. Такая практика общения с «боссом» через голову очень не нравилась региональному отделению, уверяют источники.

Добавим также, что Речкова считалась сильным руководителем с хорошей узнаваемостью. В местном отделении было много ее реальных сторонников. Однако никакого массового исхода вслед за Речковой пока не произошло.