Ежесуточная выявляемость коронавируса продолжает снижаться в Алтайском крае

За минувший день коронавирусом заразилось 115 жителей Алтайского края. Такие данные на 15 марта сообщает региональный оперштаб. Тем самым, ежесуточная выявляемость ковида продолжает снижаться. На прошлой неделе статистка держалась на уровне 120+ случаев в день, однако в воскресенье, 14 марта, показатель опустился ниже 120 эпизодов заражения.

Министр Попов объяснил, почему не все семьи погибших от ковида врачей получили страховку Новости 10.03.2021 12:55

Также за сутки в регионе выздоровело 62 коронавирусных больных, а умерло 12 жителей края, в том числе 8 – от COVID-19.

Всего ковидом с начала пандемии болело около 45,4 тысячи человек. Справились с инфекцией около 40,5 тысяч инфицированных, а скончалось 2,5 тысяч, в том числе 1,6 тысяч – именно от коронавируса.

Сейчас в госпиталях лечится 1,3 тысячи коронавирусных больных и 485 человек с пневмонией. Тяжелое течение болезни наблюдается у 325 заразившихся, 105 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Резервных коек в госпиталях остается 490. Госпитализация не понадобилась 28 бессимптомным носителям и 355 пациентам с пневмонией. Они лечатся дома.

Первую дозу вакцины «Гам-Ковид-Вак» из двух получили 31,5 тысяч человек, 41,3 тысячи жителей края привились полностью.