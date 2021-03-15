Количество упоминаний алтайского губернатора Томенко в соцсетях выросло на треть

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял 66 место в рейтинге глав российских регионов по числу упоминаний в соцсетях в феврале 2021 года. Количество упоминаний Томенко выросло на треть. Об этом сообщил Центр политической конъюнктуры.

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Месяц назад губернатор Алтайского края был на 75 месте. В январе в соцсетях насчитали более 2,5 тысяч постов, связанных с Виктором Томенко. В феврале о Томенко было уже около 3,6 тысяч упоминаний.

По доле позитивных упоминаний в соцсетях Виктор Томенко попал на 48 место в России. Доля положительных постов об алтайском губернаторе в соцсетях составила 6,35%. Что касается негативных упоминаний, то они дали губернатору 32 место – 7,68%.

Больше всего в соцсетях писали о мэре Москвы Сергее Собянине, губернаторе Московской области Андрее Воробьеве и главе Чечни Рамзане Кадырове. Меньше всего упоминались главы Ненецкого и Чукотского автономных округов Юрий Бездудный и Роман Копин, а также первое лицо Республики Марий Эл Александр Евстифеев. Кстати, глава Республики Алтай Олег Хорохордин оказался в шаге от тройки «лузеров» и попал на 82 место.

Что касается позитивных упоминаний, то в соцсетях хорошо писали о главах Еврейской автономной области (Ростиславе Гольдштейне), Ямало-Ненецкого автономного округа (Дмитрие Артюхове) и Республики Адыгея (Мурате Кумпилове).

В плохом ключе в СМИ упоминались Олег Кожемяко (Приморский край), Валентин Коновалов (Республика Хакасия) и Михаил Развожаев (Севастополь).