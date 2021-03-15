Рост производства органики позволит сократить выбросы парниковых газов в атмосферу – сенатор Белоусов

Увеличение производства органической продукции – путь к снижению выбросов парниковых газов в атмосферу. Такое мнение высказал зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Алтайского края Сергей Белоусов.

Алтайский сенатор Белоусов призвал развивать законодательство в сфере обращения ГМО Новости 27.01.2021 12:40

Он принял участие в экспертной дискуссии в СФ 12 марта в рамках мероприятий «Германо-Российский аграрно-политический диалог». Обсуждение было посвящено вопросам изменения климата и вызовах для аграрной политики.

Сенатор напомнил, что сельское хозяйство является одним из крупнейших источников выбросов парниковых газов. В основном это происходит благодаря деятельности отрасли животноводства, отходы которой оказывают негативное влияние на экологию. А также из-за применения неорганических удобрений в растениеводстве. При этом Россия, как участник Парижского соглашения по климату, ставит для себя задачи снизить к 2030 году выбросы парниковых газов до уровня 70-75% от выбросов 1990 года.

Сергей Белоусов отметил, что в аграрной отрасли это будет достигаться за счет увеличения производства органической продукции. Это будет происходить наряду с климатическими проектами по увеличению поглощения парниковых газов лесами.

«Согласно принятым международным стандартам, производство органических продуктов питания не допускает использования неорганических удобрений, которые оказывают вредное влияние на климат. В этом смысле органическое сельское хозяйство способно решать самые острые вопросы устойчивого развития, которые не под силу традиционному», – пояснил парламентарий.

Сергей Белоусов также отметил, что расширение производства органических продуктов стало возможным благодаря принятию закона об Органической продукции. Были и другие законодательные акты, направленные на развитие производства экологически чистых продуктов питания.

«Уже сегодня в нашей стране 96 компаний прошли сертификацию для производства органической продукции. При этом интерес к этой сфере деятельности со стороны региональных производителей продолжает расти», – рассказал Сергей Белоусов.