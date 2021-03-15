Главное в Сибири за неделю: алтайский министр прятал взятки в туалете, тувинских детей отправили в недостроенные ясли, СМИ «допросили» главу Хакасии

Задержание главы Минздрава Республики Алтай Сергея Коваленко стало одним из самых громких событий недели в Сибири. Чиновник разбогател на несколько миллионов на поставках оборудования и защитных масок, считает следствие. В Хакасии СМИ распространили информацию о вызове на допрос в СУСК губернатора, а в Туве ищут чиновников, которые зачислили более 150 детей в недостроенные детсады. Об этих и других событиях в обзоре «Политсибру».

Республика Алтай

Главу регионального Минздрава Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова задержали за взятки. По версии следствия, с марта 2020 года по февраль 2021 года Коваленко и Туюнчеков, действуя в составе организованной группы, неоднократно получали от руководства трех коммерческих организаций деньги. В общей сложности чиновники взяли 4,6 млн рублей за покровительство и заключение госконтрактов.

Обвинение в даче взяток главе Минздрава предъявили двум предпринимателям. За полгода они передали Коваленко и его помощнику 13 млн рублей за заключение прямых госконтрактов с подконтрольными им юрлицами на поставку средств индивидуальной защиты для нужд системы здравоохранения республики.

Дома у Коваленко правоохранители нашли тайник с миллионами рублей, деньги чиновник прятал в туалете.

Также на прошлой неделе в СМИ появилось обращение воспитателей одного из детских садов Горно-Алтайска. Они пожаловались главе республики на давление со стороны заместителя заведующей детсада. Руководство пугает их постоянными проверками и унижает. Работники сада говорят, что если Олег Хорохордин не отреагирует на их обращение, они выйдут на забастовку.

Томская область

На прошлой неделе по Томску прокатилась волна звонков о минировании в школах. Все они оказались ложными. Оперативники проверили 11 учебных заведений. Поскольку большинство звонков пришлось на ранее утро, массово эвакуировать никого не пришлось, занятия еще не начались. Полиция ищет «лжетеррористов».

Республика Хакасия

Одно из местных СМИ Хакасии 12 марта сообщило со ссылкой на собственные источники, что главу республики Валентина Коновалова планируют вызвать на допрос с СУСК. Якобы он проходит свидетелем по делу о мошенничестве, в котором один из фигурантов – его сокурсник и друг. Через несколько часов издание удалило материал, однако он уже разошелся по другим СМИ. В правительстве региона сообщение опровергли и заявили, что готовят заявление в правоохранительные органы с требованием признать информацию неправомерной.

Агафья Лыкова переехала в новый дом. Его построил один из крупных российских бизнесменов. Перед въездом дом освятили. Лыкова с 40-х годов живет в тайге на территории заповедника «Хакасский». В январе 2016 года она ездила на лечение в Кемеровскую область, после чего вернулась в свою заимку.

Республика Тыва

Чиновники в Туве зачислили детей в недостроенные ясли. Сейчас в ситуации разбираются следователи. Три уголовных дела возбуждены в отношении неустановленных лиц. При этом, как показали материалы прокурорских проверок, чиновники департамента и управлений по образованию зачислили детей в семь нефункционирующих ясельных групп, а затем необоснованно исключили из учета 168 детей, нуждающихся в получении мест в детсадах.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил, что взяточников среди чиновников на региональном и муниципальном уровне «намного меньше, чем кому-то мерещится». Также, по его словам, в правительстве региона нет случайных людей, а обрасти коррупционными связями не дает постоянная ротация кадров. При этом Кара-оол заметил, что не ручается за количество дающих взятки, а вот берущих гораздо меньше.

Алтайский край

В конце недели в СМИ появились сообщения о массовом отравлении детей в барнаульской школе №128. Проверку по данному факту начали правоохранители, Роспотребнадзор, разбираться в ситуации приехала замминистра просвещения России. Занятия в школе были отменены, однако отравление у школьников не подтвердилось. Медики диагностировали, что заболеваемость не связана с пищевым отравлением и является кишечной инфекцией предположительно вирусной этиологии.

Кемеровская область

Вице-губернатор Кузбасса по экономическому развитию Константин Венгер покинул свой пост по собственному желанию. В этой должности он работал с конца 2019 года. И.о. замгубернатора назначен депутат областного парламента Сергей Ващенко. До избрания он много лет был замом главы Кузбасса по финансам.

Омская область

Директор департамента мэрии по делам молодежи, физической культуры и спорта Константин Мельников попал в реанимацию после аварии. ДТП произошло под Омском. Автомобиль Kia не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114. Пострадали трое человек.

Красноярский край

Археологи во время раскопок Всехсвятского некрополя в Красноярске обнаружили захоронение чиновника эпохи императоров Александра I и Николая I. Ученые надеются установить его личность. Мужчина погребен в суконном форменном мундире чиновника восьмого класса Табеля о рангах 1722 года. Это чин коллежского асессора. Археологи уверены, что мужчина был исторической личностью.

Иркутская область

Правительство Иркутской области упразднило свое представительство в Москве. Организаторское и техническое сопровождение при командировках губернатора или других областных чиновников в столицу будет оказывать аппарат главы региона и правительства, областное казенное учреждение «Представительство правительства Иркутской области при правительстве РФ в Москве». Представительство в Москве обеспечивало взаимодействие с правительством РФ и другими федеральными ведомствами.

Новосибирская область

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поставил прививку от коронавируса. Он отметил, что не делал этого раньше, чтобы не отнимать необходимый препарат у врачей и учителей.