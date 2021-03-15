Алтайский край стал вторым сибирским регионом по качеству образования

Алтайский край занял на второе место в рейтинге по качеству образования в Сибири. Данные представил Рособрнадзор.

Лидером в Сибирском федеральном округе стала Томская область. В тройку также попала Новосибирская область. Далее идут Красноярский край, Республика Хакасия, Иркутская, Омская и Кемеровская области, Республики Алтай и Тыва.

По России лидерами стали Москва и Санкт-Петербург. Также в пятерку вошли Ленинградская, Калининградская и Ярославская области. В конце таблицы оказались северо-кавказские регионы – Ингушетия, Дагестан и Чечня.

«Для регионов, которые оказались в аутсайдерах рейтинга, уже организовано консультационное и методическое сопровождение, сформированы «дорожные карты», не реже раза в месяц мы встречаемся, обсуждаем ситуацию, обеспечивая полную поддержку и открытость с нашей стороны», – пояснил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Отметим, что при составлении рейтинга учитывались результаты оценок за 2019 год. Пандемийные показатели Рособрнадзор рассматривать не стал.