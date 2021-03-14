2,5 тысячи ковидных больных умерло в Алтайском крае с начала пандемии

Общее число жителей Алтайского края, скончавшихся в ковидных госпиталях, достигло 2,5 тысяч человек, из них 1,6 тысяч пациентов умерли именно от коронавируса, сообщает региональный оперштаб данные на 14 марта. За минувшие сутки зафиксировано 13 ковидных смертей, в том числе 10 – непосредственно от COVID-19.

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С начала пандемии инфекцию подхватили уже 45,2 тысячи человек, 117 случаев заражения зафиксировано за последние 24 часа. С марта 2020 года выздоровели 40,4 тысячи пациентов, из них 85 – за последний день.

Сейчас в инфекционных госпиталях лечатся 1,3 тысяч ковидных больных и 481 человек с пневмонией. Тяжело переносит вирус 321 заразившийся, 106 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Тем временем в крае остается 523 свободные койки из развернутых алтайским минздравом 2,3 тысяч. Дома с коронавирусом борются 28 бессимптомных больных и 349 пациентов с пневмонией.

Кроме того, жители края активно прививаются вакциной «Гам-Ковид-Вак». Первую дозу из двух получили уже 31,3 тысячи человек, 41,2 тысячи привиты полностью, а значит защищены от коронавируса.