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Бийские эсеры обретут нового руководителя. Елена Речкова вышла из партии и оставила пост

Новости
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Бийское отделение партии «Справедливая Россия» переизберет руководителя. Возглавлявшая их Елена Речкова вышла из партии, сообщает пресс-служба СР.

«12 марта председатель совета местного отделения партии «Справедливая Россия – За правду» в Бийске Елена Речкова подала заявлении о прекращении членства в партии», – уточнили в пресс-службе.

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Сейчас справедливороссы готовят конференцию по переизбранию руководящих органов. Кроме нового председателя будет обновлен совет местного отделения, контрольно-ревизионная комиссия. Кто в числе кандидатов пока не сообщается. С претендентами Бюро Совета регионального отделения определится в ближайшее время. 

34-летняя Елена Речкова руководила местным отделением с 2018 года. Также она является членом Совета регионального отделения и депутатом Думы Бийска.

Напомним, в феврале 2021 года «Справедливая Россия» объединилась с партиями «За правду» и «Патриоты России». 

Автор: Политсиб.ру

Фото: пресс-служба Справедливой России

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