Коронавирусная статистка в Алтайском крае пополнилась еще на 120 новых случаев заболевания. Общее число зараженных превысило 45 тысяч человек. Такие данные на 13 марта приводит оперативный штаб.
За минувшие сутки скончалось 14 человек с ковидом, из них 11 умерли именно от COVID-19. С начала пандемии в регионе похоронили уже 2487 человек, жизни 1637 из них унес непосредственно вирус.
Сейчас в ковидных госпиталях остается 1353 человека, у которых выявили ковид, еще 489 пациентов с вирусной пневмонией. 330 человека переносят заболевание в тяжелой форме. Дома лечатся и долечиваются 28 человек, у которых не было никаких симптомов, и 342 пациента с пневмонией.
С начала пандемии медики обследовали уже более 1,24 млн жителей региона. За последние сутки сделано чуть более пяти тысяч тестов.
Алтайский край получил уже 80,6 тысяч комплектов вакцины «Гам-Ковид-Вак» (два компонента). Оба укола уже получили 40,2 тысячи человек, пока только первый – 31,9 тысяч.