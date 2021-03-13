14 смертей и 120 новых заболевших. Как в Алтайском крае прошел очередной коронавирусный день

Коронавирусная статистка в Алтайском крае пополнилась еще на 120 новых случаев заболевания. Общее число зараженных превысило 45 тысяч человек. Такие данные на 13 марта приводит оперативный штаб.

Министр Попов объяснил, почему не все семьи погибших от ковида врачей получили страховку Новости 10.03.2021 12:55

За минувшие сутки скончалось 14 человек с ковидом, из них 11 умерли именно от COVID-19. С начала пандемии в регионе похоронили уже 2487 человек, жизни 1637 из них унес непосредственно вирус.

Сейчас в ковидных госпиталях остается 1353 человека, у которых выявили ковид, еще 489 пациентов с вирусной пневмонией. 330 человека переносят заболевание в тяжелой форме. Дома лечатся и долечиваются 28 человек, у которых не было никаких симптомов, и 342 пациента с пневмонией.

С начала пандемии медики обследовали уже более 1,24 млн жителей региона. За последние сутки сделано чуть более пяти тысяч тестов.

Алтайский край получил уже 80,6 тысяч комплектов вакцины «Гам-Ковид-Вак» (два компонента). Оба укола уже получили 40,2 тысячи человек, пока только первый – 31,9 тысяч.