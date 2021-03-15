Определились новые кандидаты на пост главы Троицкого района

Депутаты районного совета во второй раз попытаются избрать главу Троицкого района. 11 февраля этого сделать не получилось, новые «выборы» назначены на 30 апреля. Об этом «Политсибру» сообщили в Троицкой районной избирательной комиссии.

Депутаты сорвали выборы главы Троицкого района Новости 11.02.2021 16:57

Подавать документы на избрание главой района желающие могли с 24 февраля по 10 марта. Теперь прием заявок закончен, кандидатов ждет обязательная по закону проверка документов и собеседование с конкурсной комиссией.

Как и в прошлый раз, на кресло главы претендует пять человек:

Артем Жуков, директор ООО «Наш дом», Олег Чигирев, безработный, в прошлом глава Троицкого района (ушел по состоянию здоровья в 2017 году), Сергей Малых, глава администрации Троицкого сельсовета, Игорь Краснов, начальник межрайонного управления Пенсионного Фонда России в Троицком районе, Виктор Лаговский, самозанятый.

Отметим, что все кандидаты новые. В прошлый раз в конкурсе участвовали глава администрации Беловского сельсовета Наталья Пьянкова, председатель районного комитета по социальной политике Александр Тупикин, глава Хайрюзовского сельсовета Николай Камчатный, пенсионер МВД Вячеслав Мерц и самозанятый Андрей Неустроев.

Напомним, что предыдущее голосование в районном совете депутатов по выборам главы 11 февраля закончилось неудачно. Прошло три тура голосования, но выбрать никого так и не удалось. Обязанности главы сейчас выполняет Виктор Журавлев. Сам пост стал вакантным в октябре 2020 года. Его по собственному желанию освободил Андрей Овсянников, ушедший на должность главы Октябрьского района Барнаула. Но уже в январе он уволился и попал под уголовное дело о мошенничестве и растрате