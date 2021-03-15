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Определились новые кандидаты на пост главы Троицкого района

Новости
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Депутаты районного совета во второй раз попытаются избрать главу Троицкого района. 11 февраля этого сделать не получилось, новые «выборы» назначены на 30 апреля. Об этом «Политсибру» сообщили в Троицкой районной избирательной комиссии.

Выборы

Депутаты сорвали выборы главы Троицкого района

Новости

Подавать документы на избрание главой района желающие могли с 24 февраля по 10 марта. Теперь прием заявок закончен, кандидатов ждет обязательная по закону проверка документов и собеседование с конкурсной комиссией.

Как и в прошлый раз, на кресло главы претендует пять человек:

  1. Артем Жуков, директор ООО «Наш дом»,
  2. Олег Чигирев, безработный, в прошлом глава Троицкого района (ушел по состоянию здоровья в 2017 году),
  3. Сергей Малых, глава администрации Троицкого сельсовета,
  4. Игорь Краснов, начальник межрайонного управления Пенсионного Фонда России в Троицком районе,
  5. Виктор Лаговский, самозанятый.

Отметим, что все кандидаты новые. В прошлый раз в конкурсе участвовали глава администрации Беловского сельсовета Наталья Пьянкова, председатель районного комитета по социальной политике Александр Тупикин, глава Хайрюзовского сельсовета Николай Камчатный, пенсионер МВД Вячеслав Мерц и самозанятый Андрей Неустроев.

Напомним, что предыдущее голосование в районном совете депутатов по выборам главы 11 февраля закончилось неудачно. Прошло три тура голосования, но выбрать никого так и не удалось. Обязанности главы сейчас выполняет Виктор Журавлев. Сам пост стал вакантным в октябре 2020 года. Его по собственному желанию освободил Андрей Овсянников, ушедший на должность главы Октябрьского района Барнаула. Но уже в январе он уволился и попал под уголовное дело о мошенничестве и растрате

Автор: Антон Дегтярев

Фото: pexels.com

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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