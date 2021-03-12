Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 2020 год по МСФО

АО «Россельхозбанк» опубликовало консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2020 год.

2020-й год стал одним из самых сложных периодов в новейшей истории России и всего мира. В условиях новой реальности, беспрецедентных вызовов пандемии COVID-19 и борьбы с ее последствиями Группа Россельхозбанка сохранила свою устойчивость, обеспечила достижение всех ключевых показателей, а по ряду показателей, таких как кредитование корпоративных и розничных клиентов и привлечение средств от физических лиц росла темпами выше рынка.

По итогам 2020 года Россельхозбанк увеличил объем кредитования сельскохозяйственной отрасли. Кредитный портфель Банка в АПК за 2020 год увеличился на 301 млрд рублей (на 22%) и составил 1,673 трлн рублей. Одной из важнейших задач оставалась поддержка малого и среднего бизнеса. Кредитный портфель МСБ в сегменте АПК увеличился на 24% до 318 млрд рублей.

В 2020 году Банк выдал более 79 млрд руб. кредитов в рамках программы сельской ипотеки на строительство и приобретение жилья на сельских территориях, став лидером по объемам выдач сельской ипотеки. Благодаря Банку улучшить жилищные условия смогли более 40 тыс. семей.

«Одновременно с укреплением статуса Россельхозбанка как опорного банка российского АПК и сельских территорий мы продолжили и ускорили трансформацию нашей IT инфраструктуры. Растущие требования наших клиентов к цифровизации сервисов, скорости и качеству получаемых услуг стали одним из главных драйверов развития Группы в 2020 году. Мы расширили линейку дистанционных банковских сервисов, которая позволила малому и среднему бизнесу получать стабильную финансовую поддержку Банка в период пандемии. Запустили экосистему Свое Фермерство, обеспечив фермерам доступ к необходимым ресурсам и технологиям для развития бизнеса. Открыли новые возможности для развития каналов сбыта фермерской продукции с помощью нашего маркетплейса Свое Родное. Для физических лиц расширили продуктовое предложение, реализовали получение клиентами полностью цифровых продуктов в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО), стали первым в России банком, внедрившим полноценную мобильную электронную подпись в этой системе. Итоги 2020 года демонстрируют успехи в инновационном развитии Группы наряду с ростом кредитного портфеля, дальнейшим повышением его качества, укреплением ресурсной базы и капитала, высокой управляемостью расходами и рекордной для Группы прибылью, превысившей 13 млрд рублей», – подчеркнул первый заместитель председателя правления Кирилл Лёвин.

Кредитный портфель Группы (до вычета резервов) за 2020 год увеличился на 20,2% (+499,8 млрд рублей) и составил 2,971 трлн рублей. Кредитный портфель юридических лиц (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) вырос по сравнению с концом 2019 года на 20,5% (+409,5 млрд рублей) и составил 2,407 трлн рублей. Ссудная задолженность физических лиц увеличилась на 19,1% (+90,4 млрд рублей) до 563,4 млрд рублей.

Размер активов Группы на 31 декабря 2020 года составил 3,820 трлн рублей, прирост за год составил 18,8% (+604 млрд рублей).

За 2020 год депозиты и остатки на счетах клиентов выросли на 376,2 млрд рублей (+15,1%) и составили 2,862 трлн рублей. По состоянию на конец года средства юридических лиц составили 1,520 трлн рублей – прирост на 17,4% (+225,3 млрд рублей). Депозиты и остатки на счетах физических лиц увеличились по сравнению началом года на 151 млрд рублей (+12,7%) до 1,342 трлн рублей.

В течение отчетного года Группой поддерживалась оптимальная структура обязательств и комфортная позиция по ликвидности. Доля клиентских средств в общем объеме привлеченных ресурсов составила 80%. Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) на 31 декабря 2020 года составило 103,8%.

Чистый процентный доход за 2020 год составил 79,5 млрд рублей – рост на 3,0% по сравнению с 77,2 млрд рублей за 2019 год. Рост объема чистого комиссионного дохода (22,3 млрд рублей) составил 7,9% в сравнении с результатами 2019 года (20,7 млрд рублей).

Чистая процентная маржа составила 2,4%. Отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов (Cost/Income) составило на 31 декабря 2020 года 55,7%.

Чистая прибыль Группы по итогам 2020 года составила 13,0 млрд рублей, что в 3,2 раза выше показателя 2019 года. Рекордный для Группы финансовый результат обусловлен последовательным повышением качества активов и ростом операционных доходов при эффективном управлении расходами.

На 31 декабря 2020 года собственный капитал Группы (по МСФО) составил 234,7 млрд рублей, увеличившись за год на 17,8%. Рост капитала Группы связан с докапитализацией Банка в 2020 году на сумму 30,5 млрд рублей.

Показатель достаточности капитала Н1.0 на 01.01.2021 составил 14,4%.

«На протяжении 20 лет Россельхозбанк является системообразующей кредитной организацией и опорным банком АПК. Наша деятельность способствует не только росту инвестиционной привлекательности аграрного сектора и реализации масштабных проектов, но и решению важнейших социальных задач: поддержке занятости и повышению качества жизни на сельских территориях, развитию сельского и агротуризма. В 2020 году мы разработали и приступили к реализации стратегической концепции «Больше, чем Банк», которая позволит нам создать единую систему поддержки малого бизнеса в АПК и людей, работающих и проживающих на селе. Она будет охватывать такие сферы жизни, как развитие бизнеса, трудоустройство и повышение квалификации, создание и улучшение условий проживания, обучение и саморазвитие, решение социальных и бытовых вопросов. Все направления поддержки будут базироваться на современных технологичных платформах», – заключил Кирилл Лёвин.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.