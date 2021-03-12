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Никаких нарушений. Проверки не подтвердили массового отравления учеников барнаульской школы

Новости
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Министр образования Алтайского края Максим Костенко назвал недостоверной информацию об отравлениях в школе № 128 в Барнауле. Об этом заявили в пресс-службе правительства края.

«Министерство здравоохранения держит на контроле этот вопрос. Все учащиеся, которые не присутствовали в этот день на занятиях, будут обследованы», – отметил Костенко.

Екатерина Толстикова

Замминистра просвещения РФ приехала в Барнаул для проверки сообщений о массовом отравлении школьников

Новости

Костенко выступил на совещании с участием заместителя председателя правительства Алтайского края Игоря Степаненко и замминистра просвещения РФ Екатерины Толстиковой, которая 12 марта приехала в Барнаул проконтролировать ситуацию в школе.

Глава регионального минобра пояснил, что Роспотребнадзор уже обследовал пищеблок и не нашел никаких нарушений в столовой. Факты о массовом отравлении не подтверждаются.

Кроме того, Костенко отметил, что с 9 по 11 марта было зафиксировано 19 случаев обращения в скорую помощь. Четыре по травмам, девять – из-за функционального расстройства желудочно-кишечного тракта ЖКТ, у четырех детей выявили ОРВИ, по одному ребенку обратилось к врачам с гастроэнтеритом и эпилепсией. Медкабинет школы посетили 12 школьников, у 10 из них было ОРВИ и у двоих – функциональное расстройством ЖКТ. Одного школьника госпитализировали в инфекционное отделение барнаульской Горбольницы № 11.

Замминистра Толстикова также провела онлайн-встречу с родителями учеников. По их мнению, ситуация стабильна.

Напомним, что новости о заболевании нескольких учащихся школы №128 появились в четверг, 11 марта. СМИ сообщили, что 13 старшеклассникам поставили диагнозы: ОРВИ, гастроэнтерит и расстройство желудочно-кишечного тракта. Однако позднее ТАСС написал, что за прошедшую неделю к врачам обращались 144 школьника.

В мэрии «Политсибру» сообщили, что врача посещали не 144, а 10 школьников. У других ведомств цифры были еще ниже. Роспотребнадзор написал о двух школьников, прокуратура – об одном.

Региональный минздрав заявил, что никаких случаев отравления в школе не было. 

Проверку в учебном учреждении кроме Роспотребнадзора проводят алтайский следком, прокуратура, комитет по образованию и сама школа.

Учебное учреждение закрыто 12 и 13 марта для того, чтобы продезинфицировать все помещения. В понедельник школьники уже отправятся на занятия.

Школа №128

Барнаульскую школу №128 закрыли из-за массового заражения учащихся. В город прибыл представитель федерального минобра

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Сразу несколько ведомств проводят проверку

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Антон Федотов/ пресс-служба правительства Алтайского края

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (2)

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Гость

Сколько родителям можно истерить? Привлечь родителей и СМИ к ответственности за недостоверную информацию.Вплоть до уголовной.

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