СМИ предрекли избрание депутата Госдумы Шаманова в Совет Федерации от Алтайского края

Депутат Госдумы от «Единой России», Герой России и бывший командующий Воздушно-десантными войсками Владимир Шаманов может после выборов в сентябре 2021 года стать членом Совета Федерации от законодательной власти Алтайского края. Об том сообщает РБК.

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В Госдуме возможной переход Шаманова в Совфед опровергли. Чтобы пройти в верхнюю палату российского парламента от региона, ему нужно участвовать в выборах в Алтайское краевое Заксобрание и получить мандат сенатора. По данным источников «Политсибру», Шаманов действительно планирует баллотироваться в Алтайском крае, но не в краевой парламент, а в Госдуму. Так что, возможно, эта новость – всего лишь политический вброс. Перед выборами таких будет еще немало.

Сейчас членом СФ от депутатского корпуса Алтайского края является Сергей Белоусов. В Совфеде он занимает пост заместителя председателя комитета палаты по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. И он якобы рискует не попасть в следующий созыв верхней палаты парламента. Сам Белоусов не опроверг и не подтвердил слухи о не продлении своего сенаторства.

Помимо Белоусова, Совфед могут покинуть член комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, бывший премьер СССР 91-летний Николай Рыжков и член комитета по экономической политике Юрий Важенин.