На этой неделе власти Алтайского края презентовали проект развития региона до 2035 года, стратегический документ могут принять уже мае. Отравление барнаульских школьников привлекло внимание федеральных чиновников, разбираться в инциденте приехала замминистра образования. Об этих и других событиях в хронике «Политсибру».
Стратегию социально-экономического развития края до 2035 года обсудили в правительстве региона. Работа над ней была приостановлена из-за пандемии, сейчас власти вернулись к обсуждению. Документ был переработан и дополнен. И принять его планируют уже в мае-июне. Подробнее о стратегии читайте здесь.
Разбираться в инциденте с отравлением в барнаульской школе №128 приехала заместитель министра просвещения РФ Екатерина Толстикова. Она проводит совещание с чиновниками для установления причин инцидента. Подробности происшествия здесь.
В мэрии Барнаула новые назначения. Заместителем по градостроительству и земельным отношениям стал Андрей Федоров. Он занял место ушедшего в отставку Максима Полежаева.
Курировать городское хозяйство будет Сергей Пашковский, до этого занимавший пост заместителя главы администрации Железнодорожного района Барнаула.
Глава администрации Третьяковского района Николай Каверин покинет свой пост. Уход связан с состоянием здоровья. Напомним, ранее заявления об уходе по разным причинам написали главы Солонешенского, Бийского и Троицкого районов.
Барнаульского активиста Виктора Рау арестовали на 13 суток за одиночный пикет в день приезда в город премьера Михаила Мишустина. Рау называет решение судьи неправомерным. Он объявил голодовку и читает в камере «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына.
Представитель губернатора в АКЗС Стелла Штань прокомментировала введение муниципальных округов в Алтайском крае. Она подчеркнула, что это не приведет к упразднению местного самоуправления или сел в принципе. А станет управленческим усовершенствованием. Подробнее здесь.
Алтайский сенатор Сергей Белоусов может покинуть Совет Федерации. По данным РБК, это может произойти после сентябрьских выборов. Предполагается, что его место займет действующий депутат Госдумы, единоросс, бывший командующий Военно-десантными войсками Владимир Шаманов.
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