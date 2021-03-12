Политическая хроника недели: власти взялись за стратегию развития Алтайского края, очередной глава ушел в отставку, Рау начал читать и голодать

На этой неделе власти Алтайского края презентовали проект развития региона до 2035 года, стратегический документ могут принять уже мае. Отравление барнаульских школьников привлекло внимание федеральных чиновников, разбираться в инциденте приехала замминистра образования. Об этих и других событиях в хронике «Политсибру».

Стратегия развития на десятилетку

Стратегию социально-экономического развития края до 2035 года обсудили в правительстве региона. Работа над ней была приостановлена из-за пандемии, сейчас власти вернулись к обсуждению. Документ был переработан и дополнен. И принять его планируют уже в мае-июне. Подробнее о стратегии читайте здесь.

С отравлением школьников разберутся федералы

Разбираться в инциденте с отравлением в барнаульской школе №128 приехала заместитель министра просвещения РФ Екатерина Толстикова. Она проводит совещание с чиновниками для установления причин инцидента. Подробности происшествия здесь.

Франк назначил двух замов

В мэрии Барнаула новые назначения. Заместителем по градостроительству и земельным отношениям стал Андрей Федоров. Он занял место ушедшего в отставку Максима Полежаева.

Курировать городское хозяйство будет Сергей Пашковский, до этого занимавший пост заместителя главы администрации Железнодорожного района Барнаула.

Третий пошел

Глава администрации Третьяковского района Николай Каверин покинет свой пост. Уход связан с состоянием здоровья. Напомним, ранее заявления об уходе по разным причинам написали главы Солонешенского, Бийского и Троицкого районов.

Рау отбывает срок

Барнаульского активиста Виктора Рау арестовали на 13 суток за одиночный пикет в день приезда в город премьера Михаила Мишустина. Рау называет решение судьи неправомерным. Он объявил голодовку и читает в камере «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына.

Все в плюс

Представитель губернатора в АКЗС Стелла Штань прокомментировала введение муниципальных округов в Алтайском крае. Она подчеркнула, что это не приведет к упразднению местного самоуправления или сел в принципе. А станет управленческим усовершенствованием. Подробнее здесь.

Будет замена. Возможно

Алтайский сенатор Сергей Белоусов может покинуть Совет Федерации. По данным РБК, это может произойти после сентябрьских выборов. Предполагается, что его место займет действующий депутат Госдумы, единоросс, бывший командующий Военно-десантными войсками Владимир Шаманов.