Исполнять обязанности главы алтайского минздрава вместо арестованного за взятки Коваленко будет его зам

Заместитель министра здравоохранения Республики Алтай Анна Григорян теперь будет исполнять обязанности главы министерства. Об этом «Политсибру» сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

Министра здравоохранения Республики Алтай и его заместителя отправили в СИЗО Новости 12.03.2021 11:31

Григорян останется на должности и.о. до окончания следствия и до назначения нового руководителя. Министерство работает в штатном режиме.

Заместителем министра Григорян стала летом 2020 года. Она занималась вопросами кадровой политики, лекарственного обеспечения, оказания медпомощи детям.

Отметим также, что министр здравоохранения Сергей Коваленко пока официально не отправлен в отставку. Но это однозначно произойдет.

Напомним, что Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова подозревают в получении взяток на сумму 4,6 млн рублей от трех фирм с марта 2020 по февраль 2021 года. Деньги обвиняемые брали за покровительство компаниям на аукционах по поставкам медоборудования и средств индивидуальной защиты, а также подписание госконтрактов с подконтрольными поставщикам фирмами. Также Коваленко и Туюнчиков осуществляли беспрепятственную приемку оборудования и расходных материалов.

Теперь на министра и его помощника завели уголовные дела по п. п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки, совершенное организованной группой в особо крупном размере»).