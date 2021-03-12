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Исполнять обязанности главы алтайского минздрава вместо арестованного за взятки Коваленко будет его зам

Новости
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Заместитель министра здравоохранения Республики Алтай Анна Григорян теперь будет исполнять обязанности главы министерства. Об этом «Политсибру» сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

Арест Сергея Коваленко

Министра здравоохранения Республики Алтай и его заместителя отправили в СИЗО

Новости

Григорян останется на должности и.о. до окончания следствия и до назначения нового руководителя. Министерство работает в штатном режиме.

Заместителем министра Григорян стала летом 2020 года. Она занималась вопросами кадровой политики, лекарственного обеспечения, оказания медпомощи детям.

Отметим также, что министр здравоохранения Сергей Коваленко пока официально не отправлен в отставку. Но это однозначно произойдет. 

Напомним, что Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова подозревают в получении взяток на сумму 4,6 млн рублей от трех фирм с марта 2020 по февраль 2021 года. Деньги обвиняемые брали за покровительство компаниям на аукционах по поставкам медоборудования и средств индивидуальной защиты, а также подписание госконтрактов с подконтрольными поставщикам фирмами. Также Коваленко и Туюнчиков осуществляли беспрепятственную приемку оборудования и расходных материалов.

Теперь на министра и его помощника завели уголовные дела по п. п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки, совершенное организованной группой в особо крупном размере»).

Автор: Политсиб.ру

Фото: minzdrav.med04.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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