Заместитель министра здравоохранения Республики Алтай Анна Григорян теперь будет исполнять обязанности главы министерства. Об этом «Политсибру» сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.
Григорян останется на должности и.о. до окончания следствия и до назначения нового руководителя. Министерство работает в штатном режиме.
Заместителем министра Григорян стала летом 2020 года. Она занималась вопросами кадровой политики, лекарственного обеспечения, оказания медпомощи детям.
Отметим также, что министр здравоохранения Сергей Коваленко пока официально не отправлен в отставку. Но это однозначно произойдет.
Напомним, что Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова подозревают в получении взяток на сумму 4,6 млн рублей от трех фирм с марта 2020 по февраль 2021 года. Деньги обвиняемые брали за покровительство компаниям на аукционах по поставкам медоборудования и средств индивидуальной защиты, а также подписание госконтрактов с подконтрольными поставщикам фирмами. Также Коваленко и Туюнчиков осуществляли беспрепятственную приемку оборудования и расходных материалов.
Теперь на министра и его помощника завели уголовные дела по п. п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки, совершенное организованной группой в особо крупном размере»).
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