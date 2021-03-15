АО «Алтайэнергосбыт» предупредило должников о предстоящих ограничениях электроснабжения

АО «Алтайэнергосбыт» напоминает, что с 1 января 2021 года прекратил действие мораторий на отключение электроэнергии и начисление пени должникам-физическим лицам.

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Данная мера поддержки населения была временно введена Постановлением Правительства от 02.04.2020 №424. Однако часть потребителей электроэнергии истолковали ее как возможность не оплачивать ресурс.

В результате этого в 2020 году задолженность населения перед АО «Алтайэнергосбыт» приросла на 142,8 млн рублей и составила 359 млн рублей (Алтайский край – более 259 млн рублей, Республика Алтай – около 100 млн рублей).

В этой связи АО «Алтайэнергосбыт» направило уведомления о наличии задолженности, необходимости ее погашения, а в случае непогашения долга, приостановлении подачи электроэнергии почти 43 тысячам клиентов (31,4 тысяч – в Алтайском крае, 11,4 тысяч – в Республике Алтай), имеющим долги за электроэнергию.

Согласно законодательству, такие уведомления адресуются тем абонентам, чей долг свыше двух месячных размеров платы, рассчитанной, исходя из утвержденных нормативов потребления.

В сложный период пика пандемии государство оказывало всемерную поддержку населению, бизнесу. В настоящее время восстанавливается работа предприятий, жизнь входит в привычное русло и наступило время оплатить долги за энергоресурсы.