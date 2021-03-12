Замминистра просвещения РФ приехала в Барнаул для проверки сообщений о массовом отравлении школьников

Заместитель министра просвещения России Екатерина Толстикова экстренно прилетела в Алтайский край в пятницу, 12 марта, на следующий день после появления новости о массовом заболевании детей в школе №128 Барнаула. Об этом «Политсибру» рассказал источник.

Барнаульскую школу №128 закрыли из-за массового заражения учащихся. В город прибыл представитель федерального минобра Новости 12.03.2021 13:06

Сообщается, что замминистра просвещения проведет в регионе совещание с местными властями и проверит указанную школу.

Напомним, что СМИ сообщили о массовом заболевании старшеклассников школы №128 в четверг, 11 марта. У детей были подозрения на отравление, ОРВИ, гастроэнтерит и расстройство желудочно-кишечного тракта. Что касается количества заболевших детей, то сначала была информация, что заболело 13 старшеклассников, позже ТАСС назвал более серьезную цифру – 144 школьника, которые за минувшую неделю обращались к врачам.

В мэрии «Политсибру» заявили, что информация о полутора сотнях заболевших не соответствует действительности и пояснили, что за неделю к медикам обратилось всего 10 школьников. Прокуратура сообщила, что медпомощь потребовалась только одному школьнику. В Роспотребнадзоре говорят о двух заболевших.

Алтайский минздрав уверяет, что подтвержденных случаев отравления в школе нет, директор учебного заведения заявил то же самое.

Алтайские Роспотребнадзор, школа, прокуратура, следственный комитет и комитет по образованию начали проводить собственные проверки.

С 12 по 13 марта школа будет закрыта для проведения разбирательств.