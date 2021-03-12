СГК составила рейтинг и антирейтинг управляющих организаций Барнаула

Сибирская генерирующая компания оценила качество работы управляющих организаций, работающих в столице Алтайского края. Главный показатель – размер и своевременность оплаты услуг отопления и горячего водоснабжения. На основании этого исследования УК Барнаула ранжировали на два рейтинга.

В рейтинг попали 21 компания, которая работает с 777 многоквартирными домами. В список лучших включили 12 из них (обслуживают 646 многоэтажек). УК-лидеры показывают собираемость по итогам прошлого года на уровне 98 – 104% (более 100% возможно, когда компания платить не только по текущим счетам, но и по долгам).

На первом месте – МУП «ЖЭУ №30» Барнаула с собираемостью 103%.

СГК

Остальные девять УК попали в антирейтинг. Список аутсайдеров каждый год почти один и тот же. Так, в 2019 году в тройке «лидеров» были все те же УК «Етро», УК «Столица», УК «Трест».

Например, «Етро» (44 многоэтажки) задолжала СГК более 17,8 млн рублей за ресурсы.

Общая сумма задолженности участников антирейтинга перед СГК за 2020 год превышает 82,5 млн рублей.

СГК